Les Ryzen 7000 non X devraient arriver prochainement

Pour l'instant, AMD a lancé quatre puces Ryzen 7000 a.k.a Raphael. Les prix pratiqués pour changer de plateforme étant prohibitifs, AMD a procédé à une baisse non anecdotique de ses 4 CPU, preuve que ça ne se vend pas, et c'est d'autant plus flagrant que la baisse est actée, et est arrivée très peu de temps après le lancement. L'AM4 a encore de beaux jours devant lui. Vous avez remarqué que le catalogue est maigre pour l'instant. Les Ryzen 7000X3D sont espérés, mais ne sont pour l'instant que des promesses électorales, donc rien d'officialisé. Quid des puces non X ?

Eh bien un peu de fraicheur à leur sujet ! Pour rappel, les Ryzen 5 7600, 7 7700 et 9 7900 ont un TDP de 65 W, et sont identiques aux processeurs en X ayant la même nomenclature. L'exception, ce sont les fréquences en berne : de 4.7 / 5.3 à 3.8 / 5.1 GHz pour le 7600, de 4.5 / 5.4 à 3.6 ou 3.8 / 5.3 GHz pour le 7700, de 4.7 / 5.6 à 3.6 ou 3.8 / 5.4 GHz pour le 7900.

Cette baisse de fréquence, surtout de "base", s'accompagne d'une baisse des prix. 70 $ en moins pour le 7600 qui passe à 229 $, autant pour le 7700 qui glisse de 399 à 329 $, 120 $ de moins pour le 7900 qui glisse de 549 à 429 $, c'est peut-être là un maître achat en puissance pour ce modèle précisément ? En tout cas, Lisa Su pourrait les annoncer au CES 2023, et les mettre en vente dès le 10 janvier prochain, selon les rumeurs, qui ne sont pas confirmées. Mais il se dira des choses, oh que oui ! (Source)