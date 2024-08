Test des Ryzen 9 9900X et 9950X sortis du bois (et ils envoient aussi du bois)

Ce n'est pas qu'on aime vous spammer de 800 billets concernant la sortie d'une seule et même famille, mais AMD a décidé qu'il était nécessaire de retarder d'une semaine la sortie des Ryzen 9 Granite Ridge par rapport aux Ryzen 7 et 5 de la même famille. Bien qu'un défaut de packaging ait été évoqué, ça sent quand même bon le marketing, qui tente de monopoliser l'attention, et ce alors qu'on a le droit qu'à 4 pauvres processeurs, sans X3D et sans chipsets pour le moment. Tout ça arrivera bien plus tard, mais quand, on ne sait toujours pas.

Ceux qui nous intéressent aujourd'hui sont les pendants Zen 5 en 12 et 16 cores, soit avec 2 CCD. Le 9900X se voit amputé de 2 cores par CCD alors que le 9950X est pleinement fonctionnel. Et contrairement aux 9600X et 9700X de la semaine dernière qui marquaient une grosse baisse dans leur TDP, fixé à 65 W, les deux CPU du jour sont plus gourmands. Le 9950X affiche le même TDP que son prédécesseur Raphaël, le 7950X, et culmine donc à 170 W, tandis que le 9900X se voit réduit à 120 W. Au niveau des fréquences, on reste à peu près au même niveau que ce qui se faisait sur la génération précédente.

Processeur Architecture CPU Cœurs / Threads Fréquence de baste / Boost Cache L2 + L3 TDP Prix de vente en dollars Prix de vente en euros Prix actuel en euros chez TopAchat Ryzen 9 9950X Zen 5 16 / 32 4,3 GHz / 5,7 GHz 80 Mo 170W 649 dollars ? - Ryzen 9 9900X Zen 5 12 / 24 4,7 GHz / 5,6 GHz 76 Mo 120W 499 dollars ? - Ryzen 7 9700X Zen 5 8 / 16 3,8 GHz / 5,5 GHz 40 Mo 65W 359 dollars ? - Ryzen 5 9600X Zen 5 6 / 12 3,9 GHz / 5,4 GHz 38 Mo 65W 279 dollars ? - Ryzen 9 7950X Zen 4 16 / 32 4,5 GHz / 5,7 GHz 80 Mo 170W 699 dollars 849 euros 569,99 euros Ryzen 9 7900X Zen 4 12 / 24 4,7 GHz / 5,6 GHz 76 Mo 170W 549 dollars 669 euros 408,49 euros Ryzen 7 7700X Zen 4 8 / 16 4,5 GHz / 5,4 GHz 40 Mo 105W 399 dollars 479 euros 337,24 euros Ryzen 5 7600X Zen 4 6 / 12 4,7 GHz / 5,3 GHz 38 Mo 105W 299 dollars 359 euros 237,49 euros

Qu'en disent les tests indépendants ?

En l'absence de puces X3D, AMD avait déjà annoncé que les premiers Zen 5 ne détrôneraient pas le 7800X3D. Et sans surprise, c'est bien ce que montrent les tests chez divers confrères, dont ceux de TechPowerUp et PC Games Hardware. Cependant, il est toujours intéressant de rappeler que les versions à 2 CCD font souvent moins bien que les CPU avec un die "relativement" monolithique comme les produits 8 cores de la marque. Aussi, bien que les 9950X et 9900X fassent légèrement mieux que leurs homologues Zen 4, un simple 9700X fait mieux (de peu, certes).

Pour ce qui est de l'applicatif, en revanche, la moyenne s'établit autour de 7% pour les 2 Granite Ridge en comparaison de leurs homologues Raphaël. AMD vient donc encore enfoncer le clou, et ce alors que le 7950X n'était toujours pas dépassé par l'offre Intel. Le 9900X parvient d'ailleurs à titiller le Core i9-13900K, mais avec une consommation de 100 W inférieure. Cette dernière n'est pas reportée dans nos graphes parce que tous les sites utilisent des mesures très différentes, ce qui rend compliqué l'établissement d'une moyenne parlante, mais tous sont unanimes à ce sujet : même le 9950X fait mieux que le 7950X, et le 9900X précède largement le 7900X. En mode PBO, TPU atteint plus de 300 W pour le 9950X, aussi malgré l'amélioration de l'efficacité énergétique, il faudra rester prudent du côté de l'alimentation et du refroidissement.

Faut-il se jeter dessus ?

Les Ryzen 9 9000 améliorent les résultats des Ryzen 9 7000 de 7% en applis et environ 2% en jeux : c'est bien, mais ce n'est évidemment pas suffisant pour justifier une upgrade. Même la consommation, en baisse drastique, ne peut pas venir changer cet état de fait. En revanche, le 9950X s'impose comme la référence pour qui a besoin de puissance dans son PC. Plutôt orienté applications multithreadées, il fera des merveilles si vous l'exploitez correctement. Le 9900X propose un compromis intéressant pour 150 € de moins, mais étant donné qu'il existe des 7950X neufs autour des 550 €, il faudra voir comment évoluent les prix avant de craquer. Sans oublier le marché de l'occasion, qui pourrait bien réserver de jolies opportunités aux avides de puissance. En revanche, pour ce qui est des jeux, il faudra soit attendre les Zen 5 X3D, soit s'orienter vers un 7800X3D pour les performances absolues en jeux, soit le 7950X3D pour profiter du (presque) meilleur des deux mondes.