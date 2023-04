Ryzen, 3D-V cache, tension et barbecue

Les aventures du weed-end se sont situées du côté d'AMD, pour les processeurs, et d'ASUS, pour les cartes reum. Une poignée d'utilisateurs sur Reddit ont remonté des décès prématurés par immolation par le feu de leurs flambants — oh-oh — neufs 7x00X3D après une mise à jour du BIOS. Processeur démonté, on constate sur le socket des cartes mères pins et plastique fondus, et qu’une cloque (oui, vous avez bien lu, le Ryzen a des ampoules aux pieds) s’est formé sur la face cachée de la lune du CPU.

Rare NFT d' « un barbeuq à CPU »

Après des investigations et quelques suppositions dignes d'un film d'anticipation, il a été constaté qu'ASUS a dépublié les BIOS incriminés ne laissant que des fichiers datant du 21/04 sur les séries AM5. Faute de changelog bavard, personne ne sait ce qu'apportaient lesdits BIOS à part leurs concepteurs, qui ont du oublier la case validation qualité avant des les proposer au téléchargement. On peut saluer la réaction rapide, et finalement un impact limité à une poignée de cas, mais le manque de communication comme souvent pêche, ASUS comme aucun autre constructeur — tous étant potentiellement impactés que ce soit MSI, Gigabyte, ASRock ou Biostar pour ne citer que les principaux — ne font à cet instant aucun commentaire sur la chose. Il semblerait ceci dit que ces derniers, ainsi qu'AMD, aient contacté au moins l'un des auteurs des fils Reddit pour leur remplacer leurs steaks trop cuits, laissant penser que la faute n'incombe pas seulement à un overclocking un peu trop optimiste... À moins qu'il ne s'agisse d'éviter la mauvaise publicité.

MAJ 25/04 : Asus via Der8auer , a finalement indiqué que les derniers BIOS publiés implémentaient bien des mécanismes de protection thermique, qu'ils avaient viré les builds précédantes pour cette raison mais aussi pour limiter le contrôle du VCore, ce en attendant le correctif d'AMD sur lequel ils travaillent.

Bref. Tout porte à croire que la réponse soit à chercher du côté de trop de permissivité du côté de la régulation des tensions SoC lors de l'usage de profil EXPO ou dans le cas d'OC manuels, en particulier sur les puces dotées de 3D-V cache assez sensibles aux dosages en jus d'électrons qui leur sont prodigués, et qui empêchent d'ailleurs lesdites puces d'aller aussi haut côté fréquences que leurs aînés dénués du cache magique. Il en résulterait une destruction des sondes thermiques et un CPU continuant à fonctionner malgré cela et sans protection anti surchauffe ! Ainsi faisant suite aux évènements du week-end, MSI à publié de nouveaux BIOS pour leur gamme AM5, "optimisés pour les Ryzen 7000X3D" : comprenez par là un verrouillage de la valeur maximale applicable à la tension d'alimentation, auparavant déjà restreinte niveau BIOS, mais accessible via le MSI Center. En attendant une communication d'AMD et un éventuel fix, nous vous suggérons de contrôler les tensions appliquées à vos Ryzen 7000 (1,25v - 1,35v max) et de les corriger le cas échéant. Petite erreur de casting au final, mais aux conséquences fâcheuses. Quand on vous dit que l'overclocking, c'est has been !

La pustule ! (credit photo @reddit)