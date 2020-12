Probablement le produit le plus insolite en cette fin d'année : la KFConsole ! C'est une machine que KFC avait dévoilée un peu avant le lancement des dernières consoles next-gen de Sony et Microsoft, mais on ne peut pas dire que la chose avait été prise très sérieusement à ce moment-là. Et quoi de plus normal ? Allez donc savoir quelle mouche a bien pu piquer la chaîne de restauration... Peut-être les têtes pensantes de son bureau marketing ont-elles été inspirées par les rumeurs de l'année dernière autour d'un potentiel Core i9-9900KFC chez Intel, une référence qui ne s'est toutefois jamais matérialisée, la gamme s'étant bien arrêtée avec le Core i9-9900KS Special Edition ? À moins que le projet fût justement en gestation déjà à ce moment-là...

Peu importe, comme vous pouvez le voir, la KFConsole est bien réel, c'est un vrai PC avec de vrais composants dans un boitier reprenant grossièrement la forme du fameux godet habituellement rempli de poulet de KFC ! Il a été conçu en collaboration avec Cooler Master et son équipe de moddeur dirigée par l'artisan suédois "Timpelay", une machine littéralement dite "forgée des feux des fours KFC" ! Pour compléter la blague, la KFConsole possède même un tiroir baptisé "Chicken Chamber", dont le rôle n'est ni plus ni moins de garder votre poulet fraîchement grillé à bonne température de dégustation, en se servant de l'airflow et de la chaleur produite par le système ! Ce qui nous amène justement au hardware, basé sur un châssis de NC100 de chez Cooler Master avec un Intel NUC 9 Extreme Compute Element - un ensemble qu'on a d'ailleurs testé dans sa version originale.

La KFConsole est annoncée comme étant VR Ready, ray tracing ready, compatible 4K-TV Gaming et capable d'offrir un gameplay fluide jusqu'à 240 fps pour tous les jeux, avec un support jusqu'à 240 Hz - rien que ça, ce qui augure en principe une configuration musclée ! Justement, c'est un Core i9-9980HK qui est au coeur du NUC 9 Extreme Compute Element, il sera accompagné de 32 Go de RAM, deux SSD Seagate Barracuda de 1 To et d'une carte graphique ASUS Dual Mini GeForce RTX - dont le GPU n'est pas précisé. Le visuel du site suggère qu'il s'agira d'une RTX 2070, mais de l'Ampere eut été plus logique vu les promesses de performance... En tout cas, quand on se souvient que le NUC 9 Extreme sait atteindre les 95° en jeu, on se doute que cet ensemble ne devrait avoir absolument aucun mal à réchauffer du poulet ! Voilà qui est bien flatteur pour le hardware élu... ou pas. Accessoirement, la KFConsole peut donc aussi servir de diffuseur de bon parfum de poulet grillé dans votre loge ! Franchement, que demander de plus ?



On ne sait pas si la blague de KFC et Cooler Master s'arrêtera là, à la simple démonstration d'une création rigolote, ou si le produit est bel et bien prévu pour une commercialisation. Aucun prix ni de date de lancement ne sont encore connus. N'en attendez rien d'abordable, le kit NUC 9 Extreme seul (sans mémoire ni SSD) coûte déjà 1750 €, en y ajoutant la GeForce, les SSD, la DDR4 et le boitier custom, on obtiendra inévitablement une facture aussi salée et croustillante que le poulet de chez KFC, de quoi laisser le kiki aussi mou que leurs frites ! On serait tout de même bien curieux de savoir qu'elle est vraiment l'objectif derrière cette opération promotionnelle... Bon, ce n'est pas pire que le toaster Razer, mais il ne fait pas PC, lui - une belle occasion manquée d'ailleurs !