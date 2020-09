AMD continue de ratisser large avec sa famille Ryzen, la rumeur d’un Chromebook associé à Ryzen avait circulé une première fois au début de l’année et encore une fois au printemps, voilà que la chose se concrétise enfin ! Certains pourraient se demander, pourquoi s’embêter avec les Chromebooks, ces petites machines aux performances et capacités assez limitées, sans oublier un OS un pwàl simpliste ? Toutefois, leur nature de laptop au rabais aux prix tassés a déjà permis de bien siphonner des parts de marché ces dernières années, il représenteraient aujourd’hui 18 % des ventes de notebooks.

Après avoir ressuscité de vieux APU de série A l’année dernière spécifiquement pour servir ce segment, la décision d’AMD d’y apporter de la nouveauté rapidement peut aussi s’expliquer par l’apparition aux CES de modèles plus haut de gamme avec du hardware Intel, alors autant y apporter d’emblée son architecture salvatrice Zen ! Sans plus attendre, voici les 5 CPU Ryzen pour Chromebook, et dont l’objectif est de couvrir le milieu et le haut de gamme du segment, devant les APU Excavator :

CPU AMD pour Chromebook Cœurs/Threads Fréquence base/boost GPU Fréquence GPU TDP Génération Ryzen 7 3700C 4c/8t 2,3/4 GHz Vega 10 1400 MHz 15 W Zen+/Picasso 12 nm Ryzen 5 3500C 4c/8t 2,1/3,7 GHz Vega 8 1200 MHz Zen+/Picasso 12 nm Ryzen 3 3250C 2c/4t 2,6/3,5 GHz Vega 3 1200 MHz Zen/Dali 14 nm AMD Athlon Gold 3150C 2c/4t 2,4/3,3 GHz Vega 3 1100 MHz Zen/Dali 14 nm Athlon Silver 3050C 2c/4t 2,3/3,2 Ghz Vega 2 1100 MHz Zen/Dali 14 nm A6-9220C 2c/2t 1,8/2,7 GHz GCN 1.2 - 3 CU 720 MHz 6 W Excavator/Stoney 28 nm A6-9120C 2c/2t 1,6/2,4 GHz GCN 1.2 - 3 CU 600 MHz Excavator/Stoney 28 nm

Pour ces nouveaux processeurs Ryzen, AMD vante des performances bien supérieures par rapport à la génération précédente, notamment jusqu'à +104 % en productivité et jusqu'à +251 % en performances graphiques — vu l’écart architectural, on veut bien le croire. Au passage, AMD affirme aussi posséder désormais 21 % des parts d’un marché du Chromebook, contre 8 % en 2019, un segment majoritairement divisé en trois catégories : éducation, entreprise et mainstream.

En sus de deux premiers modèles Pro c645 et c645 Entreprise dévoilés en parallèle chez HP, AMD dit qu’il y a au moins 6 autres produits à base des nouveaux processeurs en cours de développement et qui sont prévus un peu plus tard encore cette année, chez HP, Lenovo et ASUS. En espérant que les tarifs seront raisonnables. Originellement, un Chromebook est censé proposer un système relativement basique et abordable, mais à partir d’un certain seuil de prix, la concurrence est inévitablement rude face aux machines Windows. (Source : AMD, Anandtech)