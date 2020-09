Quand Nvidia a montré les spécifications de ses cartes Ampere RTX 3080 et 3090, on a pu y voir un nouveau genre de mémoire GDDR6X utilisé. Alors que les questions tournaient autour de la présence de HBM2 ou pas avant la conférence, celle concernant les fréquences de cette mémoire est passée un peu inaperçue. Quelles étranges valeurs que ces 19 et 19.5 Gbps par puce ! Igor Wallossek a fait son enquête pour savoir pourquoi la GDDR6X à 21 Gbps n'était pas retenue, alors qu'elle existe.

La réponse vient d'être trouvée donc, et elle est assez curieuse tout en étant d'une logique implacable. La TJ Max, soit la température maximale en utilisation normale avant que ça ne commence à couiller, est estimée entre 105 et 110°C, la température avant cramage étant de son côté estimée à 120°C. Comme les spécifications ne sont pas officielles, ces valeurs sont issues des recherches et des relations d'Igor.

En mesurant la température TJ Max de la GDDR6X de la RTX 3080, le vénérable du hardware a relevé 104°C, donc quelque chose de très près de la TJ Max supposée, pour mémoire, se situer entre 105 et 110°C. Avec un TGP aussi élevé pour la carte graphique, une GDDR6X à 21 Gbps serait un problème de chauffe supplémentaire à régler en sus d'une légère consommation, ce qui aurait bridé finalement la fréquence max du GPU, à supposer que le caméléon n'ait pas changé son TGP.

On se souvient également que les premiers lots de RTX 2080 Ti comportaient quelques modèles défectueux, non pas à cause de la conception du GPU, mais bien du fait de lots de GDDR6 qualitativement pas au niveau. Ceci avait valu au caméléon de voir son image de marque écornée, surtout pour un produit élitiste comme pouvait l'être cette carte Turing. Chat échaudé craignant l'eau froide, on peut donc penser que les verts n'ont pas voulu retenter le diable avec des mémoires qui auraient dépassé leur TJ Max, et donc pu potentiellement causer des SAV.