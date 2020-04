Il faut dire qu’il serait tout de même plus que bienvenu qu’AMD propose enfin un remplacement pour ses bons vieux APU de série A, dérivés de sa gamme à base de l’architecture Excavator avec GCN3, les A6-9220C et A4-9120C, qui furent parmi les derniers CPU AMD explicitement conçus pour Chromebooks et autres machines de tailles équivalentes. Et quoi de mieux que de le faire maintenant avec une architecture Zen toujours plus au point et une aura Ryzen excellente ?

Apparemment, ce serait également l’avis d’AMD, puisque deux nouveaux CPU ce sont faufilés dans Geekbench et sur Twitter, via la page de Tum_Apisak — comme d’habitude ! Ils se nomment Ryzen 7 3700C et Ryzen 3 3250C, et l'on se souviendra que ces références avaient déjà fait surface début février lorsque l'hypothèse d’un Chromebook AMD avait commencé à circuler, la chose semble donc se concrétiser tout doucement. La différence, c’est que maintenant on découvre un peu plus ce à quoi ces deux CPU devraient ressembler :

Vraisemblablement des déclinaisons des APU Picasso de 2019 et de génération Zen+ en 12 nm, précédé par Raven Ridge et succédé par Renoir. Ce ne serait donc pas du Ryzen dernier cri, mais l’on peut déjà sans mal imaginer les évolutions par rapport aux APU de série A et le bond en matière de performance mono et multicœur, mais aussi graphique grâce à la Radeon Graphics Vega intégrée !

Pour résumer, les deux CPU ont été flashés sous Geekbench au sein d’une machine sous Android 9, confirmant ainsi le segment visé ; le R7 3700C y affiche une configuration 4c/8t, avec 4 Mo de cache L3 et une fréquence de base de 2,3 GHz ; le R3 3250C (qui indique un TDP de 15 W) profite de 2 cœurs avec SMT moulinant à 2,6 GHz, également avec un cache L3 de 4 Mo. Il restera donc encore à découvrir les capacités turbo de chacun et leur configuration Vega. En tout cas, c'est un rafraîchissement sympathique en perspective pour ce segment et un peu de concurrence aux Core 10000U/Y qui y sévissent !