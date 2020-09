La RTX 3090 se déchaine (un petit peu) sur Ashes of the Singularity

Revoilà le retour de la vengeance de la belle d'Ashes of Singularity Escalation. Le jeu avait été testé, en mode insensé 3840 x 2160, avec une RTX 3080, quelques jours avant le lancement de cette dernière. Comme vous le savez, il existe deux benchmarks pour ce jeu : un qui appuie sur le GPU en le chargeant, et un autre qui tape le CPU jusqu'à ce que les transistors hurlent, et en adoucissant la charge GPU pour qu'elle ne soit pas limitante. C'est le premier test qui a été fait l'autre jour.

Eh bien la RTX 3090 a eu droit à plein de sessions, mais un seul a utilisé le preset requis pour la comparaison. En effet, insensé 3840 x 2160, ça donne 90.5 images par seconde. Pour l'anecdote, la RTX 3080 était à 88.5 et la RTX 2080 Ti à 70.2. On peut voir que le gain avec la grosse carte Ampere est du domaine de l'anecdotique sur ce réglage précisément. Est-ce le TGP de 350W qui limite la montée en fréquence, avec seulement 30 petits watts de plus, pour un différentiel en cuda cores peu important ? On attendra bien entendu les tests officiels, pour mesurer réellement l'écart qui sépare les deux grosses cartes Ampere, tout ça pour nous amener le 15 octobre pour la RTX 3070.

