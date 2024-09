AMD libÃ©rera ses APU Kraken Point dÃ©but 2025

Vous l’aurez remarqué avec l’accumulation des papiers consacrés à AMD hier, l’entreprise, par la voix de Jack Huynh, a mis à profit l’IFA de Berlin pour dévoiler ses plans — essentiellement par le biais de confidences auprès de la presse. Outre des propos relatifs aux GPU (l’ambition d’aller vers une architecture unifiée UNDA et le renoncement à proposer des Radeon RX 8000 cantonnées à l'entrée et au milieu de gamme), notre pipelette a aussi parlé processeurs. Plus précisément, des puces dissimulées sous le nom de code Kraken Point / Krackan.

© OC3D.net

Petite pieuvre plutôt que monstre marin

Nous avons déjà évoqué ces processeurs dans un papier qui recense les Ryzen Zen 5 à venir publié en mai dernier. À l’instar des Lunar Lake, ces Ryzen mobiles proposeraient 8 cœurs CPU dans une configuration 4 + 4 (mais avec le SMT en plus, pour un total de 16 threads) ; un maximum de huit unités de calcul RDNA 3.5 pour le GPU. En gros, des Ryzen AI 300 un peu moins costauds. Au passage, une telle configuration vous a sans doute fait penser au SoC du Steam Deck ; à juste titre, puisque ce sont les mêmes quantités de cœurs / unités de calcul, bien que respectivement sous les architectures Zen 2 et RDNA 2.

Ces prolégomènes terminés, Jack Huynh a donc confirmé au détour d’une conversion avec un confrère de Computerbase.de que cette gamme serait lancée début 2025. Nous pouvons ajouter que sera vraisemblablement à l’occasion du CES 2025, un salon historiquement important pour les solutions mobiles.

Avec le lancement des PC Copilot+ en novembre, le portefeuille d'AMD restera pour l'instant assez restreint. Strix Point est certes disponible ici et chez certains fabricants, mais ce sont des appareils haut de gamme à des prix élevés. Pour attirer la masse du marché, il faut des puces moins chères. Jack Huynh, chef de la division Ryzen et Radeon d'AMD, a confirmé lors d'un entretien à l'occasion de l'IFA 2024 que Krackan s'attaquera à ce marché à partir de début 2025.

En dépit des caractéristiques susmentionnées, ces processeurs conservent quelques secrets. Leur TDP et leur prise en charge mémoire, notamment. En revanche, le fait qu’ils soient aptes à qualifier des PC Copilot+ confirme le recours à un NPU XDNA 2, potentiellement un peu moins puissant que celui de Strix Point. Qualcomm a récemment étoffé son catalogue de processeurs Snapdragon X Plus avec deux nouvelles références qui doivent équiper des ordinateurs portables à moins de 799 dollars ; les Kraken Point auront certainement la même visée.

Enfin, rappelons que deux autres gammes de processeurs mobiles, Fire Range et Strix Halo, sont également suspectées.