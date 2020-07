Visiblement, AMD semble prêt à enchaîner les coups et faire en sorte que 2020 soit consacrée comme l’année du KO face à son concurrent. Tout d’abord, l’entreprise avait très rapidement démenti la rumeur d’un retard de Zen 3 en rappelant que l’architecture est toujours au programme de 2020, puis c’est la PDG Lisa Su qui avait profité de l’anniversaire du 07/07 pour reconfirmer que la suite de Zen 2 est effectivement en très bon chemin et qu’elle va dépoter ! Hier, ce sont les mots de Rick Bergman — l’executive vice president of Computing and Graphics d’AMD — dans une publication sur le blog "Corporate" de l’entreprise qui ont attiré l’attention. Qu’a-t-il donc dit ?

So, what’s next for AMD in the PC space? Well, I cannot share too much, but I can say our high-performance journey continues with our first “Zen 3” Client processor on-track to launch later this year. I will wrap by saying you haven’t seen the best of us yet … :)” — Rick Bergman

On sait déjà que les EPYC « Milan » à base de Zen 3 sont en principes planifiés pour la fin de l’année, mais c’est bien la première fois qu’AMD mentionne clairement du Zen 3 destiné au marché B2C dès 2020 ! Bien entendu, cela ne donne aucune indication quant au segment B2C exact sur lequel Zen 3 ferait ses débuts. Cela pourrait se faire sur celui du PC avec les très attendus Ryzen 4000 « Vermeer » (et ainsi faire oublier le p'tit écart tristounet Ryzen XT) ou sur le marché de la machine mobile, où l’offre d’AMD a enfin commencé à percer et il serait donc cohérent de vouloir y accélérer la cadence pour renforcer sa position, d’autant plus qu’Intel devrait lancer Tiger Lake mobile encore cette année.

On ne peut évidemment que spéculer, mais il est clair que l’année n’est pas encore terminée pour les CPU ! La même chose pour les GPU ne serait d'ailleurs pas de refus.

Zen Fruit !