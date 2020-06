Alors que les rumeurs annonçaient Zen3 comme reporté à 2021 en raison du coronavirus et de l’absence de concurrence, voilà qu’AMD est venu officiellement affirmer sa position à ce sujet. La réponse est claire et nette : non, Zen3 n’est pas retardé et reste programmé pour 2020, comme prévu.

Si l’idée d’un délai de la prochaine génération semblait effectivement séduisante de fait du semi-refresh que représentent les versions XT, force est de constater que ce n’est pas le cas. La firme ne voit en effet pas ses nouveaux CPU comme une gamme à part entière, mais simplement comme un complément, très probablement pour essayer de tirer la couronne d’Intel sur le monothread.... et pour s’en moquer par rapport aux évolutions inexistantes au niveau microarchitectural depuis Skylake !

La série 3000, désormais agrandie !

Bonne nouvelle donc pour le consommateur qui n’aura ainsi pas à attendre la nouvelle année pour bénéficier d’une gravure en 7nm+ sur les CPU ; en tout cas si tout se déroule selon les plans des rouges. Wait and see!