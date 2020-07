Cette année, le 07/07 avait une signification importante pour AMD, une date qui n’avait évidemment pas été choisie au hasard. En effet, c’était il y a exactement un an que la compagnie avait introduit les rejetons Ryzen 3000 de son architecture Zen 2, produite à partir du bon 7 nm de chez TSMC, une nouvelle grande étape du retour en force d’AMD et qui depuis a définitivement fait pencher la balance en sa faveur auprès des consommateurs, pros ou particuliers, il suffit par exemple de regarder le dernier bilan des ventes de l’un des revendeurs majeurs européens. Enfin, simultanément le même jour avaient aussi été lancées les Radeon RX 5000 et leur puce Navi, toujours en 7 nm, bien entendu. Histoire de tergiverser un peu, on peut donc déjà imaginer qu’AMD pourrait nous ferait le coup d’une introduction des Ryzen 5000 Zen 4 et Radeon 7000 RDNA 3, tous à la sauce 5 nm, le 05/05/2022, mais on s’avance peut-être un peu !

En attendant, le constructeur a (timidement) fêté cet anniversaire avec des Ryzen 3000XT — et si vous (re) lisiez notre test ? – et un nouveau jeu en bundle avec certaines références. Pas de quoi sauter au plafond ni jeter l’équivalent non « XT » pour le remplacer, mais la compagnie voulait visiblement marquer un peu le coup, rien que pour emmerder Intel. Par contre, la PDG Lisa Su en a surtout profité pour vanter (à raison) ce succès et rappeler un détail important : « Zen 3 est en très bon chemin, l’architecture est prometteuse, son lancement est bien sur les rails pour la fin de l’année comme convenu et on a hâte de vous en dire plus » ! Quelques mots (paraphrasés) qui ont aussi leur importance suivant quelques rumeurs au sujet d’un soi-disant retard de Zen 3, très rapidement démenti par un communiqué de la compagnie, mais rien ne vaut un engagement personnel du PDG en vidéo, non ? Allez Bob, à ton tour de nous faire rêver un peu en live !