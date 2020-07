no ragotz

Même si AMD promet que l'architecture Zen 3 doit sortir d'ici la fin de l'année 2020, le fabricant ne s'empêche pas de faire perdurer son architecture Zen 2, qui lui a permis de se remettre totalement sur le devant de la scène pour le marché des CPU. Nous entendons souvent parler des versions grand public des processeurs Ryzen, mais il existe aussi la version HEDT, les Threadrippers, qui vous promettent de belles performances si vous en avez les moyens par contre. Mais actuellement, seule la partie orientée "particuliers qui a les moyens" de ces processeurs est sur nos étals, la version orientée professionnelle - selon AMD - n'étant toujours pas sortie des cartons. Cependant, internet et les fuites font de nouveau du copinage, et les spécifications "officielles" ont été publiées officieusement, pouvant confirmer une autre fuite.

Modèle Coeurs/Threads Fréquence (Base/Boost) Mémoire cache L2+L3 TDP 3995WX 64/128 2,7/4,2 GHz 288 Mo 280 W 3975WX 32/64 3,5/4,2 GHz 144 Mo 280 W 3955WX 16/32 3,9/4,3 GHz 72 Mo 280 W 3945WX 12/24 4,0/4,3 GHz 70 Mo 280 W

Si au niveau de la puissance brute, les choses ne semblent pas trop bouger comparées à la série consumer, les fonctionnalités qu'apporte cette révision sont surtout sur les composants externes. Premièrement, les CPU disposent de 128 lignes PCIe 4.0, soit près du double des 3000X. AMD vend aussi un support logiciel aux petits oignons sur sa série PRO, tout comme les autres Ryzen de la gamme. Enfin, le support de la mémoire est amélioré et permet d'aller jusqu'à 2 To de mémoire vive de type UDIMM, RDIMM, LRDIMM et 3DS RDIMM en ECC? Par contre, le prix n'apparait pas sur les documents, mais vous pouvez déjà parier que vous devrez vendre quelques organes pour obtenir une telle configuration, ou être une entreprise avec les moyens adéquats. (source : Videocardz)

N'oubliez pas de prononcer correctement le mot leak, sinon votre phrase pourrait avoir un tout autre sens.