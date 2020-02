64 coeurs / 128 Threads, pour qui et pour quoi ?

Fin novembre, AMD lançait officiellement ses Threadrippers s'appuyant sur l'architecture Zen 2, au travers des 3960X et 3970X sur la nouvelle plateforme TRX4. Le résultat nous a tout simplement bluffés, avec des processeurs sans concurrence au niveau des performances sur plateforme grand public. Pourtant, Intel n'avait pas encore bu le calice jusqu'à la lie, puisque les rouges avaient profité du précédent lancement pour teaser un monstrueux Threadripper 3990X, embarquant pas moins de 64 cœurs pour 128 Threads, une première pour un CPU sur plateforme non professionnelle. L'attente touche à sa fin, puisque AMD lève, ce jour, le voile sur le nouveau vaisseau amiral de sa gamme. Quelles sont les performances tant en applications qu'en jeu de ce processeur ? Quid des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Windows et les applications classiques peuvent-ils tirer parti d'un tel parallélisme ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier au sein d'un panel de 29 processeurs.

• Côté street price, ça dit quoi ?