Asustor, filiale d'ASUS spécialisée dans les serveurs NAS nous avait déjà présenté quelques références en 2019 avec ses Nimbustor 2 et 4, des NAS abordables assez bien équipés. Cette année, c'est l'énorme Lockerstor 10 Pro qui avait été mis sur le devant de la scène, un modèle aux spécifications aussi importantes que son gabarit, mais assez onéreux tout de même. Ce n'est pas tout puisque la firme pense aussi à faire évoluer son software, avec la sortie récente en version stable d'ADM 3.5 apportant son lot de nouveautés. Eh bien ce n'est pas terminé, puisqu'aujourd'hui Asustor lance deux nouvelles références sur le marché NAS - encore chef ? -, on vous présente les Lockerstor 2 et 4. Ces modèles viendront se rajouter au catalogue pour étoffer l'offre existante et proposer quelque chose de plus abordable que son Lockerstor 10.

Il y a donc deux modèles disponibles, un double-baie et un quatre-baie qui embarquent des configurations assez similaires. Les machines embarquent un processeur quadcore Intel Celeron J4125 moulinant à 2 GHz de base et pouvant booster à 2.7 GHz. À côté vous trouverez 4 Go de mémoire vive DDR4 cadencée à 2.4 GHz et extensibles à 8 Go en cas de besoin. La mémoire interne embarquée est de 8 Go et viendra héberger l'OS ainsi que vos applications favorites. Le petit modèle pourra accueillir deux HDD 2.5"/3.5" de 16 To chacun pour une quantité maximale de 32 To. Le modèle quatre baies est mieux équipé la prise en charge de quatre HDD toujours dans le même format et de 16 To, mais pour une capacité totale supportée de 64 To. À noter que deux emplacements NVME sont présents sur les deux références, utile puisque ces serveurs supportent le SSD caching.

Au niveau des connectiques, ces NAS vous donneront le droit à trois ports USB 3.2 Gen1, une bonne chose si vous souhaitez brancher des périphériques. Viennent ensuite deux ports RJ45 2.5 GbE - ah, ça commence à se moderniser - et c'est tout pour le réseau. Un port HDMI 2.0 vient s'ajouter à tout ce beau monde et vous permettra de brancher un écran ou d'utiliser par exemple le NAS comme station multimédia sur votre TV. Visuellement ces produits sont assez identiques - même si un est plus gros -, seul le Lockerstor 4 se démarque par la présence d'un écran affichant certaines informations système. L'alimentation se fera par un bloc externe de 65W ou 90W pour une consommation typique d'environ 16W ou 30W en fonction du modèle.

MODÈLE ASUSTOR AS6602T (LOCKERSTOR 2)

AS6604T (lockerstor 4)

CPU Quad-core Intel Celeron (J4125) @2 GHz (boost 2.7 GHz) Mémoire 4 Go DDR4 @2400 MHz (extensibles à 8 Go)

ROM 8 Go Baies 2 Baies 4 Baies Format support de stockage 2,5" et 3,5" Max capacité interne brute 32 To 64 To Taille maximale d'un volume 16 To NVME OUI, deux emplacements M.2 2280 SSD Caching OUI Connectique 3 x USB 3.1(Gen1) + 2 x RJ45 2.5 GbE Systèmes de fichiers (interne) EXT4, Btrfs Systèmes de fichiers (externe) FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT ,Btrfs Compatibilité OS Windows (classique et serveur), Linux, OSX, Unix, BSD OS ADM 3.5

Consommation typique 15.9W 27.6W Connexions simultanées 4096 Garantie 3 ans Tarif 449 euros 649 euros

Pour le moment ces petits nouveaux de chez Asustor sont affichés à des tarifs de 449 et 649 euros chez les revendeurs. Ces références viennent parfaitement s'intercaler dans le catalogue existant de la marque et remplacent assez bien les anciens Lockerstor grâce à de petites évolutions mineures en passant sur du Gemini Lake Refresh. L'atout, c'est le 2.5 GbE - vous le sentez le virage face à Qnap là ? - qui permettra de réduire considérablement les temps de transferts (si tout est compatible dans votre infra). La concurrence mise aussi sur ce standard, d'autant plus que de plus en plus de cartes mères sont équipées de ce genre de connectiques. Ces Lockerstor 2 et 4 seront donc de redoutables rivaux des TS431KX de chez Qnap ou même des récents TSX53D. Viendra aussi se frotter Synology... En fait non, les derniers DS720+ et DS420+ n'ont que du 1 GbE, ce qui est bien dommage - c'est hors course. Ces Lockerstor sont donc assez compétitifs, un achat à méditer face aux nombreuses autres références sur le marché.