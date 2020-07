Si Microsoft met à jour régulièrement son OS, ce qui permet de supprimer de nombreux problèmes ou de rajouter certaines fonctionnalités plus ou moins intéressantes, il faut reconnaître que parfois la situation déborde et que l'OS a tendance à forcer la main sur les mises à jour du système. Nous sommes loin des méthodes à l'ancienne où l'utilisateur avait un choix, la Raymonde ayant décidé que tout le monde devait recevoir les dernières versions de son OS, quand celui-ci n'est pas planté. Mais dans certains cas, lorsque la connexion n'est pas géniale, que le PC a besoin du maximum de ses ressources ou que les mises à jour ne sont pas optimales, nous aimerions bien pouvoir décaler à plus de 7 jours le moment où l'OS va reprendre le processus de Windows Update.

Et bien cela est chose faite, car à la suite des nombreuses plaintes des utilisateurs, de quelques actions collectives en justice et de la colère de certaines autorités publiques - même celles des USA - Microsoft permet de délayer jusqu'à une durée de 35 jours maximum les mises à jour du système, vous laissant choisir durant cette période quand votre PC doit reprendre le processus. Si cela est toujours mieux que rien, nous ne sommes toujours pas à un délai plus long, comme sur l'ensemble d'une version - soit 6 mois - et il reste l'obligation d'installer les mises à jour existantes à la sortie de la période de pause. Mais cela reste un début tout de même, en espérant que petit à petit l'utilisateur pourra gagner encore plus de liberté sur comment son système se met à jour, afin d'éviter certaines instabilité ou lenteur. (source Wccftech)

Parce que nous sommes des gens sympas au comptoir, voici les options à utiliser pour choisir sa date perso de mise à jour.