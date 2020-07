On n’est pas trop mal gâté en CPU ce moment, la famille Comet Lake chez Intel, mais aussi les Ryzen Matisse Refresh d’AMD dont les tests ne vont plus trop tarder et puis surtout les déclinaisons desktop des APU Ryzen 4000 lancés en janvier. C’est assez inévitable de nos jours, la rumeur étant devenu un outil marketing comme un autre, on a beaucoup entendu parler d’eux ces derniers temps depuis cette première fuite en mai. C’est peu dire qu’on a vraiment fait le plein d’infos plus ou moins crédibles entre temps et que ces APU desktop à base de Zen 2 n’ont a priori presque plus aucun secret.

Entre ce tableau quasi complet avec spécifications (mais sans nomenclatures), la mise à nu d’une des puces elle-même, et la petite action d’un 4700GE chez TecLab, que reste-t-il vraiment à découvrir ? Des référencements chez un marchand un peu impatient, bien entendu ! C’est le « bénéluxien » Centralpoint qui s’y est collé en faisant apparaître 3 modèles d’APU Renoir desktop sur son site : Ryzen Pro 4750G, Ryzen 5 Pro 4650G et Ryzen 3 Pro 4350G. Il s’agirait donc de versions pros incluant habituellement quelques fonctionnalités spécifiques supplémentaires, mais sont autrement identiques aux variantes standards.

Centralpoint attribue 8 cœurs à 4,4 GHz au 4750G, 6 cœurs à 4,3 GHz au 4650G et 4 cœurs à 4,1 GHz au 4350G. Des spécifications potentiellement purement indicatives, mais qui correspondent néanmoins à celles découvertes avec les numéros OPN 100-000000145, 100-000000143 et 100-000000148, que vous retrouverez plus en détail dans le tableau mentionné ci-dessus. Enfin, le magasin leur a également déjà donné des prix TTC — qui peuvent également n’être qu’indicatif —, dans le même ordre : 392,04 €, 267,41 et 186,34 €. Vu ainsi, cela paraîtrait relativement cohérent avec les Ryzen existants sans iGPU, mais aussi par rapport à la concurrence que l’on devine dans tous les cas déjà sans aucun mal : i7-10700KF, i5-10600KF et i5-10400F ! Enfin, notons que le revendeur indique une disponibilité au 19 juillet. On pourrait donc espérer une officialisation de la gamme dans les jours à venir.