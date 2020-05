no ragotz

Et vl'à que le Ryzen 7 4700G se donne en photo

Depuis plusieurs semaines, chaque jour qui passe lève un peu plus du masque voile autour des prochains APU pour PC fixe, non pas qu’il en resterait encore beaucoup à découvrir après avoir eu sous les yeux ce qui semble bien être la quasi-totalité du prochain catalogue d’APU Ryzen 4000 !

Après avoir aussi vu l’une ou l’autre bête sous l’un ou l’autre benchmark, dont le R7 4700G, la seule chose qui manquait vraiment encore à présent était un visuel de l’une des prochaines références : eh bien voilà qui est fait ! Décidément, les fuites réglées comme un horloge, l’histoire se répète. L’année dernière plus ou moins dans la même période, où l’on attendait les APU Ryzen 3000, une photo de l’IHS d’un 3200G avait aussi fini par s’échapper sur la toile, la même chose en 2020, mais avec le dessus d’un Ryzen 7 4700G ! Voyez plutôt :

Reste encore un peu de flous…

C’est très chouette, n’est-ce pas ? On retrouve une information déjà aperçue auparavant, outre le nom commercial de l’engin, qu’est le numéro d’identification 100-000000146 supputé du processeur, certainement une pièce QS. Ensuite, on constate que celui-ci aurait été finalisé et emballé en Chine, comme c’est le cas pour la majorité des Ryzen aujourd’hui, contrairement à la première génération Ryzen qui affichait pour certains encore un « Made in Malaysia ».

Non, le marquage de la date dans le coin à gauche au lieu du centre sous le pays de production comme c’est le cas sur les autres Ryzen desktop n’indique pas un fake potentiel, c’est gravé ainsi à cet endroit depuis le début sur tous les APU Ryzen et Ryzen 1000. Bon, cela n’empêche pas que l’image peut très bien avoir été fabriquée, mais à ce stade, on en douterait tout de même assez…

Attendons-nous plutôt à une vague d’APU desktop plus ou moins imminente ! Peut-être vers mi-juin si AMD a décidé de suivre le même calendrier que l’année dernière avec Picasso, et pourquoi pas, si cela permettrait de faire de l’ombre à Comet Lake-S ? Et puis ce n’est pas ce dernier qui se plaindrait d’un peu de fraîcheur…

Pour spéculer un peu sur le prix d’un R7 4700G, il faudrait certainement prendre comme point de référence le tarif conseillé de 329 $ d’un 3700X partageant a priori une configuration Zen 2 assez identique, en considérant que l’APU aurait un cache beaucoup moins important et serait potentiellement limité au PCIe 3.0, mais aurait aussi une puce Radeon Graphics en plus. Le concurrent direct serait l'i7-10700 à 323 $, on verrait donc très bien un R7 4700G se positionner pile en face, voire un peu au-delà ! (Source : Videocardz)