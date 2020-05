On les attend virtuellement depuis l’introduction par AMD des APU Renoir pour les machines jouissant d’une certaine mobilité, avec l’espoir renouvelé d’une succession aux performances incomparables de la génération précédente Picasso ! Par contre, les versions desktop des APU Zen 2 n’ont réellement fait parler d’eux qu’au début du mois, naturellement de façon évasive avec des captures de puces d’ingénieur d’abord chez UserBenchmark, puis sous AoTs. Toujours est-il que ce serait bientôt le moment opportun pour un lancement, AMD pouvant effectivement garder ces fameux APU desktop sous le coude pour faire un peu d’ombre à l’arrivée prochaine dans le commerce des CPU Comet Lake-S — lancés sur papier par Intel fin avril.

Justement, si l’on considère que l’heure approche, voilà que de nouvelles informations ont fait surface en exclusivité chez l’Allemand Igor’s Lab, ce dernier affirmant avoir obtenu bon nombre de documents officiels — sans aucun doute encore sous NDA — comportant toutes les caractéristiques des futures puces Renoir, mais visiblement sans nomenclature commerciale, rendant le jeu de l’identification un peu plus difficile.

Sans plus attendre, pincettes en main, retrouvez ci-dessous en italique et gras les caractéristiques supputées des prochains APU Ryzen 4000 pour machines fixes (et un autre intrus attendu), au milieu des APU Mobile Ryzen 4000U déjà lancés et des APU desktops précédents Ryzen 2000/3000G(E) !

P’tit noM d'APU (Desktop et mobile) Procédé /Gen Coeurs /Threads Cache Fréquence Base - boost CŒURS GPU Fréquence GPU TDP AMD Ryzen 7 4000G (+PRO)

100-000000145/100-000000146 7 nm /Zen 2 8/16 12 Mo 3,6 - 4,45 GHz 8 2100 MHz 65 W AMD Ryzen 9 4900U 7 nm /Zen 2 8/16 12 Mo ? 8 ? ? AMD Ryzen 9 4900H 7 nm /Zen 2 8/16 12 Mo 3,3 - 4,4 GHz 8 1750 MHz 45 W AMD Ryzen 7 4000GE (+PRO) 100-000000149/100-000000152 7 nm /Zen 2 8/16 12 Mo 3,1 - 4,35 GHz 8 2000 MHz 35 W AMD Ryzen 9 4900HS 7 nm /Zen 2 8/16 12 Mo 3,0 - 4,3 GHz 8 1750 MHz 35 W AMD Ryzen 7 4800H 7 nm /Zen 2 8/16 12 Mo 2,9 - 4,2 GHz 7 1600 MHz 45 W AMD Ryzen 5 4000G (+PRO) 100-000000143/100-000000147 7 nm /Zen 2 6/12 11 Mo 3,7 - 4,3 GHz 7 1900 MHz 65 W AMD Ryzen 5 4000GE (+PRO) 100-000000150/100-000000153 7 nm /Zen 2 6/12 11 Mo 3,3 - 4,25 Ghz 7 1900 MHz 35 W AMD Ryzen 5 4600H 7 nm /Zen 2 6/12 11 Mo 3,0 - 4,0 GHz 6 1500 MHz 45 W AMD Ryzen 7 4800U 7 nm /Zen 2 8/16 12 Mo 1,8 - 4,2 GHz 8 1750 MHz 15 W AMD Ryzen 7 4700U 7 nm /Zen 2 8/8 12 Mo 2,0 - 4,1 GHz 7 1600 MHz 15 W AMD Ryzen 5 4600U 7 nm /Zen 2 6/12 11 Mo 2,1 - 4,0 GHz 6 1500 MHz 15 W AMD Ryzen 5 4500U 7 nm /Zen 2 6/6 11 Mo 2,3 - 4,0 GHz 6 1500 MHz 15 W AMD Ryzen 3 4000G (+PRO) 100-000000144/100-000000148 7 nm /Zen 2 4/8 6 Mo 3,8 - 4,1GHz 6 1700 MHz 65 W AMD Ryzen 3 4000GE (+PRO) 100-000000151/100-000000154 7 nm /Zen 2 4/8 6 Mo 3,5 - 4,1 GHz 6 1700 MHz 35 W AMD Ryzen 5 3400G 12 nm /Zen+ 4/8 6 Mo 3,7 - 4,2 GHz 11 1400 MHz 65 W AMD Ryzen 5 3400GE 12 nm /Zen+ 4/8 6 Mo 3,3 - 4,0 GHz 11 1300 MHz 35 W AMD Ryzen 5 2400G 14 nm /Zen 4/8 6 Mo 3,6 - 3,9 GHz 11 1250 MHz 65 W AMD Ryzen 5 2400GE 14 nm /Zen 4/8 6 Mo 3,2 - 3,8 GHz 11 1250 MHz 35 W AMD Ryzen 3 4300U 7 nm /Zen 2 4/4 6 Mo 2,7 - 3,7 GHz 5 1400 MHz 15 W AMD Ryzen 3 3200G 12 nm /Zen+ 4/4 6 Mo 3,6 - 4,0 GHz 8 1250 MHz 65 W AMD Ryzen 3 3200GE 12 nm /Zen+ 4/4 6 Mo 3,3 - 3,8 GHz 8 1200 MHz 35 W AMD Ryzen 3 2200G 14 nm /Zen 4/4 6 Mo 3,5 - 3,7 GHz 8 1100 MHz 65 W AMD Ryzen 3 2200GE 14 nm /Zen 4/4 6 Mo 3,2 - 3,6 GHz 8 1100 MHz 35 W

Il n’y aurait pas de grosses surprises techniques, puisque l’ensemble serait parfaitement cohérent avec ce qu’AMD nous a déjà servi sur le marché mobile, si ce n’est le choix d’une nomenclature de gamme à configuration égale décalée d’un cran, mais c’est une chose qu’Intel pratique souvent aussi sur le marché du CPU mobile (où un i7 desktop peut devenir un i9 mobile). La présence de deux numéros d’identification par caractéristique correspondrait aux variantes grand public et pro. Enfin, AMD compléterait encore une fois la lignée traditionnelle des APU par de nouvelles déclinaisons « basse consommation » au suffixe « GE ».

Dans tous les cas, en supposant que tout ceci soit bien correct, ce serait une véritable montée en puissance pour ce segment chez le constructeur, une évolution assez incomparable aux premières lignées Raven Ridge et Picasso, et qui mènerait encore la vie dure à Intel !