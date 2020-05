On n’avait encore jamais eu l’occasion de causer directement de la marque dans nos colonnes, l’écossais HG-Computers n’est pas un nouvel acteur sur le marché du boîtier et il s’y balade déjà depuis plusieurs années avec son OSMI — qui sera d’ailleurs prochainement rejoint par des créations bien plus particulières baptisée Tenuis et Concept PAI. Pour résumer, la marque se concentre donc avant tout sur le design de ses objets, tout en essayant d’innover en matière d’agencement compact.

Aujourd’hui, un OSMI 3.1 vient prendre la relève de l'OSMI Rev 2.0 - encore au catalogue jusqu’à présent, mais bien difficile à trouver. Qu’offre cette nouvelle édition 2020 ? Visuellement, pas de grande évolution, le boîtier reste au format de tour cubique SFF, affichant des dimensions de 180 x 180 x 255 mm (L x l x H), ce qui correspond à un volume de 8,6 litres seulement. Le boîtier est également toujours particulièrement léger affichant seulement 1,88 kg sur la balance, notamment grâce à son assemblage fait majoritairement d’aluminium — toujours avec une finition de peinture poudrée noir mat ou blanc semi-brillant.

Format très réduit oblige, il sera uniquement possible de s’orienter vers une mobale mini-ITX, qui pourra être surmontée d’un ventirad impérativement low profile de 70 mm au plus haut (à lire : notre dossier Quel ventirad pour votre plateforme mini-ITX ?) et accompagnée de deux supports de stockage 2,5 ». Heureusement, les deux slots d’expansions ATX permettront d’y installer un GPU de 17 cm de long, de quoi tout de même pouvoir envisager une RTX 2070 mini-ITX comme celle-ci ou une RX 5600 XT mini-ITX comme celle-là, par exemple. Enfin, pour alimenter tout ceci, il faudra se trouver une boite à jus au format SFX ou SFX-L d’une longueur max. de 100 mm, segment qui n’est pas le plus fourni ni au rapport prix/watt toujours idéal ; SilverStone y est l’un des plus actifs, sans oublier In Win et Seasonic.

Bon, mais qu’est-ce qui a véritablement changé depuis la Rev 2.0 ? Le derrière a été un peu retaillé, mais il n’y a toujours aucun panneau I/O avec USB ou jack audio à l’horizon. L’OSMI Rev 2.0 était livré avec un ventilateur be quiet ! 140 mm en extraction sur le dessus, mais la nouvelle version 3.1 n’embarque plus aucun ventilateur et propose un emplacement 140 mm optionnel désormais en prise d’air dans la base du boîtier, malheureusement sans filtre. À voir tout même si le refroidissement sera amélioré grâce à cette inversion, une fois le boîtier équipé, bien entendu. Enfin, l’OSMI 3.1 a également laissé tomber la baie ODD Slimline, parce que RIP les CD/DVD.

La bête a déjà un coût et une disponibilité européenne, il faut compter avec 229,90 € pour un OSMI 3.1 noir ou blanc distribué en exclusivité dès ce jour par Caseking. Oui, ça fait cher pour un boîtier qui n’offre a priori rien de très exceptionnel, hormis un format peu courant et une conception visiblement assez soignée. Sur ce segment un peu particulier du boîtier Mini Tour, on peut aussi citer le H1 de NZXT (cf. notre test) ou l’Enthoo Evolv Shift de Phanteks, certes plus grands, qui coûtent respectivement 369 € (avec alimentation 650 W incluse) et 139 € (avec 1 ventilateur 140 mm). Comme quoi, le plaisir d’un mini PC "hautes performances" DIY, compact et au format un peu atypique se paye encore assez cher…