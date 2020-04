Alors que les fuites n'avaient pas manqué de se propager, la notion de respect des contrats étant pour certains aussi abstraite que les cheveux sur le crâne de notre Pascal, voici que les informations officielles sont - enfin - de sorties pour ce Comet Lake, l'occasion idéale pour ressortir notre montage favori !

En effet, à chaque nouvelle révision de ce nœud de gravure, nous espérons qu'il s'agira de la dernière... et, à chaque fois, le géant bleu nous étonne avec toujours plus de réchauffé, et ce ne semble pas vraiment près de changer, puisque les rumeurs nous envoient du Rocket Lake en 14 nm toujours pour la prochaine génération. Néanmoins, nous serions de mauvaise foi de ne pas remarquer la formidable longévité de cette technologie, qui, même usée jusqu'à la corde, réussi toujours à tenir tête à la concurrence, tant que le nombre de cœurs reste dans le faisable.

Ainsi, cette nouvelle génération suit la tendance initiée par Coffee Lake : un procédé revu pour mieux monter en fréquence, une consommation en hausse pour accepter plus de cœurs, et beaucoup de réchauffé pour les alentours. Voyons tout cela en détail, avec les modèles proposés et leur prix :

Nom Coeurs physiques/logiques Frequence Base/Boost (en GHz) Cache Fréquence maximale sous Thermal Velocity boost (en GHz) TDP tarifs i9-10900K 10/20 3,7/5,1 Pas encore communiqué 5,3 125 W 488 $ i9-10900KF 10/20 3,7/5,1 5,3 125 W 472 $ i9-10900 10/20 2,8/5,0 5,2 65 W 439 $ i9-10900F 10/20 2,8/5,0 5,2 65 W 422 $ i7-10700K 8/16 3,8/5,1 Non supportée 125 W 374 $ i7-10700KF 8/16 3,8/5,1 125 W 349 $ i7-10700 8/16 2,9/4,8 65 W 323 $ i7-10700F 8/16 2,9/4,8 65 W 298 $ i5-10600K 6/12 4,1/4,8 125 W 262 $ i5-10600KF 6/12 4,1/4,8 125 W 237 $ i5-10600 6/12 3,3/4,8 65 W 213 $ i5-10500 6/12 3,1/4,5 65 W 192 $ i5-10400 6/12 2,9/4,3 65 W 182 $ i5-10400F 6/12 2,9/4,3 65 W 157 $ i3-10320 4/8 3,8/4,6 65 W 154 $ i3-10300 4/8 3,7/4,4 65 W 143 $ i3-10100 4/8 3,6/4,3 65 W 122 $ Pentium Gold G6600 2/4 4,2/Nada 58 W 86 $ Pentium Gold G6500 2/4 4,1/Rien 58 W 75 $ Pentium Gold G6400 2/4 4,0/ Pas plus 58 W 64 $ Celeron G5920 2/2 3,5 /Zobono 58 W 52 $ Celeron G5900 2/2 3,4/Nichts 58 W 42 $

Outre l'hyperthreading qui couvre dorénavant tous les CPU iX, cette gamme à base de cœurs Skylake n'a vraiment que deux cœurs de plus pour nous surprendre, et 300 MHz au maximum par rapport à l'ancienne. Nous aurions préféré un peu plus de nouveautés...

Un nouvel emballage... Pile ce que nous attendions...

En dépit de la multiplication des références, rendant toujours plus incompréhensible la gamme au néophyte, les tarifs se sont calmés, rendant la gamme plus concurrentielle que la neuvième génération. En effet, le 10900KF est tarifé 27 dollars en dessous d'un 3900X (qui offre cependant 2 cœurs de plus...), le i7-10700KF se voit 20 $ au-dessus du 3700X et le 10600KF tacle gentiment le 3600X à 22 $ de moins. Sur papier, cela semble cohérent, mais il faudra que votre refroidissement et votre alimentation (surtout les VRM de votre mobale, dont la surchauffe peut mener à une réduction drastique des performances) puissent l'encaisser, ce pour quoi nous devons patienter avec la plus grande prudence la sortie des tests officiels, en particulier concernant les cartes mères.

Vous pensiez que la liste était complète ? Que nenni, il faut encore rajouter les CPUs basse consommation - une belle ironie sur du 14 nm :

Nom Coeurs physiques/logiques Frequence Base/Boost (en GHz) Cache Fréquence maximale sous Thermal Velocity boost (en GHz) TDP tarifs i9-10900T 10/20 1,9/4,5 Pas plus d'informations... Absent





35 W 439 $ i7-10700T 8/16 2,0/4,4 35 W 325 $ i5-10600T 6/12 2,4/4,0 35 W 213 $ i5-10500T 6/12 2,3/3,8 35 W 192 $ i5-10400T 6/12 2,0/3,6 35 W 182 $ i3-10300T 4/8 3,0/3,9 35 W 143 $ i3-10100T 4/8 3,0/3,8 35 W 122 $ Pentium Gold G6500T 2/4 3,5/Rien 35 W 75 $ Pentium Gold G6400T 2/4 3,4/Pas plus 35 W 64 $ Celeron G5900T 2/2 3,2/Citroën BX 35 W 42 $

Trente-deux modèles en tout, inutile de cacher notre désarroi, par exemple quand seuls 100 MHz en boost (et 21 $) séparent l'i3-10300T de l'i3-10100T. Pour le reste, du très classique ; et les fréquences en forte baisse (moins de deux gigahertz pour l'i9) pointent clairement du doigt le 14 nm qui, s'il a le mérite d'être bon marché puisque totalement rentabilisé, en plus de monter remarquablement correctement en fréquence, se retrouve à la traîne au niveau de l'efficacité énergétique.

Cependant, une gamme ne se limite pas à des cœurs, des threads et des fréquences, car Intel a - tout de même - quelques nouveautés. Commençons par le Turbo Boost Max 3.0, une technologie datant de quatre ans, présente auparavant sur la gamme HEDT, consistant à sélectionné les cœurs montant le mieux en fréquence (sans toucher à la tension) afin de les charger spécifiquement lorsque des applications faiblement threadées tournent. Ainsi, le CPU maximise son efficience, et affiche ainsi quelques MHz supplémentaires. Non reportée dans notre tableau, elle ne concerne que les i7 et i9, permettant d'afficher une fréquence 100 MHz supérieure au Turbo Boost classique. Évidemment, cette fonctionnalité va de pair avec un support par l'OS, mais, puisque les gammes supérieures en étaient pourvues, tout est déjà intégré depuis l'Anniversary Update chez Windows (août 2016...) et les noyaux Linux daté d'après janvier 2017.

Dans la même veine que les Comet Lake mobiles, un Thermal Velocity Boost ira encore davantage overclocker si les températures le permettent (le palier n'est pas dévoilé, mais devrait tourner autour des 60 °C ou 65 °C). Le support officiel de la DDR4 passe également à 2933 MHz, une fausse nouvelle puisque le contrôleur de Skylake s’accommodait très bien de mémoires bien plus véloces. Enfin, le die des CPU soudés serait désormais plus fin d'environ 200 µm pour une dissipation thermique améliorée, l'espace vide étant comblé par l'IHS, en cuivre, dans un souci de compatibilité avec les refroidisseurs existant. Et, dans la transparence la moins totale, nous ne savons bien sûr pas les modèles concernés, bien que cette optimisation soit très probablement limitée aux versions K (les autres devant se contenter de la pâte thermique nutella classique de la firme ?).

En parlant de ventirads, justement, la firme est restée très discrète sur la nouvelle plateforme Z490. Tout juste sait-on qu'elle intègre un socket LGA 1200 non rétrocompatible, que le réseau Ethernet 2,5G totalement inutiles pour un particulier est bien présents et débugués (le "bug" et question était responsable de baisses de débits sans perte de connexion), et que le WiFi 6 est supporté, tant que les intégrateurs utilisent le module CNVi additionnel.

PEG = PCI Express Graphic, DMI = Direct Media Interface, le lien entre le chipset et le CPU... Jargon, quand tu nous tiens !

C'est là que se pose la question fatale : est-ce que le PCIe 4.0 est supporté ? La réponse est non... Mais Intel compenserait avec de nouvelles fonctionnalités d'overclocking : outre l'HyperThreading désactivable par cœurs qui est, honnêtement, la dernière chose qui nous intéresse, l'interface entre le chipset et le CPU est overclockable (le fameux lien DMI), tout comme les liaisons PCIe avec la carte graphique. Est-ce que cela sera compatible avec les contrôleurs PCIe 4 ? Est-ce que cela est utile ? Mystère pour la première question et très probablement non pour la seconde, voilà ce à quoi nous nous attendons en tests ! De plus, l'utilitaire Intel XTU verrait de nouvelles mises à jour, dont un SDK librement accessible permettant le développement de solutions tierces de surcadençage pour qui cela tente. Pourquoi pas, après tout.

Inutile de parler des gains tant ceux avancés par la firme semblent irréalistes : plus de 10 % par rapport à la génération précédente, des chiffres obtenus en utilisant des cartes mères aux étages d'alimentation très peu fournis, ce qui entraine des bridages importants. Bref, pas de quoi se vante, Intel...