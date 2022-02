G.Skill s'ennuie, et donc s'amuse ! Il veut mettre un point d'honneur à montrer que c'est le meilleur, et donc cherche à pousser au plus possible ses barrettes de RAM. Sur le marché de puces, parmi SK hynix, Micron et Samsung, c'est ce dernier qui a les puces les plus dociles. Ceux qui ont eu des barrettes DDR5 SK hynix verront qu'il est quasiment impossible de grappiller ne serait-ce 100 MHz. C'est la loterie, mais Samsung reste le mieux placé pour les overclockings. C'est une barrette Trident Z5 qui a pulvérisé le précédent record détenu par... une barrette identique. Pour rappel, DDR5 8888 cas 88.

Pour atteindre le nouveau record, sur un seul stick, il a fallu y aller ! C'est comme partir à la chasse au lapin avec un char d'assaut, mais pour y parvenir, il a fallu sortir Hélène, cette belle poire qui sait calmer les ardeurs de bien des geeks ! DDR5 9560 cas 127-120-120-120-127 2T, le tout sur ASUS Z690 APEX et 12900K. Pour autant, on se demande comment vont faire les industriels pour proposer ce genre de fréquences sur des barrettes simples, sans avoir recours à des refroidissements extrêmes. Le plus rapide des kits commerciaux est en DDR5 6400 cas 32 chez la même enseigne, il risque de passer du temps avant d'avoir ce genre de fréquence proche de la DDR5 10000 ! (Source)