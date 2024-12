De la DDR5 à 10133 MT/s, mais sans azote liquide s’il vous plaît

Nous avions clôturé la semaine passée (à quelques actus près) en arpentant les sommets de l’overclocking mémoire. Sous bonne escorte, puisqu’en compagnie de Splave maniant un module G.Skill poussé à 6333 MHz, ce qui équivaut à de la DDR5-12666. Mais au fond, risquons-nous à le dire — confortablement installés dans un fauteuil, charantaises mouton aux pieds, dans une pièce outrageusement chauffée à 23,5°C —, les vrais savent ; ces records bidonnés à l’azote liquide sont au monde de l’overclocking ce que sont à l'alpinisme ces ascensions de l’Everest biberonnées de bouteilles d’oxygène et pouponnées par une horde de Sherpas : du snobisme, ou des opérations marketing.

Alors, au risque de froisser Splave et de s’exposer au châtiment de ses avant-bras capables de nous transformer sinon en Sherpa, au moins en charpie, abandonnons ces hautes altitudes pour redescendre retrouver le frêle Nick Shih de HKEPC Hardware, en compagnie d’ASRock et de V-Color.

L’overclockeur mentionné a atteint une fréquence de 5066 MHz, soit 10133 MT/s. À première vue, c’est moins impressionnant que la performance précitée. Seulement pour celle-ci, pas de refroidissement extrême : cette performance a été obtenue à température ambiante, avec un refroidissement par air traditionnel. En outre, elle implique bien deux modules œuvrant de concert. À savoir un kit de mémoire DDR5 V-Color Manta XFinity RGB. Les deux barrettes de 24 Go chacune ont été installées pour l’occasion sur une carte mère ASRock Z890 Taichi OCF.

Nickshih wasn't lying. The new ASRock Z890 Taichi OCF motherboard can stably run DDR5-10133 at room temperature, which is really insane.@ASRockInfo @AsrockJ pic.twitter.com/Jbw3y5mEJR