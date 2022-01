G.Skill est actif sur le marché de la DDR5, et on ne peut pas lui reprocher de ne pas se bouger pour offrir un catalogue complet. Jusqu'ici le haut du panier, que ce soit chez G.Skill ou chez la concurrence, était constitué de 2 barrettes rutilantes de 16 Go pièce, de DDR5 6400, cas 36. Eh bien ce mix de fréquence et de latence vient de passer en numéro deux, parce que la firme a validé mieux que ça.

Toujours avec de la Trident Z5, on atteint désormais la DDR5 6400, mais avec un cas 32, donc quelque chose de plus véloce. Le tri de ces meilleures puces sera fatalement facturé, et peut-être même majoré du fait de la pénurie qui touche le secteur. La totalité des specs sont cas 32-39-39-109 CR1, et ce pour 1.4 V. On sort clairement des sentiers battus, et on s’éloigne franchement des recommandations du JEDEC. Mais la prouesse, compte tenu du mur lié à la première génération de puces DDR5, est louable, tant qu'elle est rentable pour le géant et techniquement réalisable. Quant au gain, ils seront sûrement subtils, moins que le prix qui devrait être lourd, nous le voyons aisément autour des 700 € actuellement !