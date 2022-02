Avec ses iGPU, depuis la génération Vega, AMD marque des points sur le secteur des portables. D'ailleurs, c'est un des leviers de sa croissance impressionnante sur l'année 2021. Bien que Vega soit en bout de course, remplacé certainement avec bonheur par RDNA 2, il fait le job dans l'entrée de gamme, et permet du jeu très casualisé, avec des concessions. Chez les verts, on a une série de GPU entrée de gamme, qui existe depuis plusieurs générations, les MXx50. La MX550 a été annoncée il y a plusieurs semaines déjà, basée sur Turing TU117, 1024 cuda cores, et de la GDDR6 à 12 Gbps sur bus mémoire 64-bit. Elle n'est devancée, dans le catalogue vert, que par la MX570 sous Ampere.

PassMark a fait un premier test de cette carte qui doit arriver au printemps 2022, donc quelque chose de proche. Elle a été comparée au Vega 8 (8 CU Vega gravés en 7 nm) qui trône au sein du Ryzen 9 5900HS. La MX550 aurait topé 5014 points contre 4968 au Vega 8.

C'est donc pas meilleur, c'est très proche, et surtout ce n'est pas représentatif puisqu'un seul benchmark ne peut pas faire la pluie et le beau temps. Pour autant, comme toute carte non RTX, elle ne sait pas faire du RT (franchement sur ce segment aucun intérêt), ni du DLSS (plus ennuyeux). Par contre elle devrait accepter le Nvidia Image Scaling et/ou le FSR, deux technologies à la philosophie identique. Dans ce cadre précis, ça pourrait être intéressant de mesurer les gains ! (Source)