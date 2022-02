Avec Windows 11, Microsoft a passé un petit coup de balai à la fois visuel et technique sur son Windows 10 vieillissant, incorporant ainsi une bonne partie des changements déjà présents sur les releases Insiders. Cela ne signifie pas pour autant que les nouvelles mises à jour n’apporteront que des corrections de bugs, bien au contraire : entre le boulot concernant la convergence des applications vers l’UWP et les partenariats permettant le développement de surcouches de compatibilités, l’OS fenestré a encore bien des évolutions devant lui — il faut dire que la concurrence approche.

Dernière idée en date : les post-its ! Bien qui des widgets ont été introduits avec le tristement célèbre Aero de Windows Vista, la chose n’a jamais vraiment pris, si bien que, dès Windows 8, les fameux widgets avaient disparu, et il fallait se pencher sur des programmes en tant que tels pour vos notes rapides. Selon les dernières fuites obtenues en explorant les fichiers de la récente build Insider, une nouvelle application, Sticker Editor, serait au programme, dont le but serait — oh, surprise — de proposer à nouveau des petites zones pour lister vos tâches, directement intégrées sur le bureau. Notez que l’ajout de nouveaux stickers pourra se faire directement par un click droit selon les dernière fuites, ou via les paramètres dédiés.

Une fuite du concept, mais... sans stickers !

Selon toute vraisemblance, la fonctionnalité arriverait sur la prochaine mouture, Windows 11 Sun Valley 2, prévu pour le second trimestre 2022, et prochainement sur les versions Insiders. De quoi éclairer un peu plus sur le contenu de la chose, car, s’il nous a semblé naturel d’interpréter ces stickers comme des post-its (sticky note), il est possiblement simplement question de sticker à la Facebook, c’est-à-dire de petites images statiques ou animées issue d'un thème commun, que l’on imagine repositionnables sur le bureau. À vérifier dans les semaines à venir ! (Source : WindowsLatest)