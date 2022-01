La DDR5 n'en est qu'à sa première génération, et il semble qu'il y ait une sorte de mur pour l'instant compliqué à franchir. Les différentes marques se battent pour savoir laquelle aura la plus grosse... fréquence, et pour l'instant, celui qui grappille MHz après MHz, c'est G.Skill. Et les petits sauts qu'il fait d'un record à un autre tendent vers la barrière des 9000 MHz, qui semble très compliquée à atteindre, même en montant la tension des barrettes ou en augmentant les latences au point qu'elles n'ont plus de valeur "commerciale".

Ce sont toujours les Trident Z5 qui sont la base des records, tout comme le dernier qui datait de novembre 2021, avec de la DDR5 8704 cas 127-120-120-120. Cette fois, c'est mieux avec la DDR5 8888, ainsi que sur les latences, le final a donné cas 88-88-88-88. Le reste de la machine était composée d'un Core i9-12900K et de la mobale ASUS Maximus Z690 APEX. Si ces scores sont sympas, pour une première génération de puces, on se rend compte du chemin à parcourir avant de toper de la DDR5 de seconde génération alliant fréquences élevées et latences pas trop moches, pour une exploitation correcte sur nos machines. Nul doute qu'elle devrait accompagner les Zen 4 à la fin de l'année.