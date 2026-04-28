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Le Steam Controller dÃ©barquera en force le 4 mai
â€”â€”â€”â€”â€” 28 Avril 2026 Ã 11h31 â€”â€” 30 vues
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Le Steam Controller dÃ©barquera en force le 4 mai
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Parmi les trois produits officialisÃ©s par Valve en novembre dernier, le Steam Controller sera le premier Ã Ãªtre commercialisÃ©. Il sera disponible Ã partir du 4 mai prochain, au prix de 99 dollars aux Ã‰tats-Unis, de 99 euros en Europe, de 85 livres au Royaume-Uni, de 149 dollars CAD au Canada et de 149 dollars AUD en Australie. Pas de tarif pour les habitants de Sentinel Nord, en revanche.
Lâ€™annonce a Ã©tÃ© accompagnÃ©e de la publication de quelques tests. Nous vous avons mis celui de Gamers Nexus ci-dessous, mais vous pouvez aussi consulter ceux, Ã©crits, de TechRadar, The Verge ou Game Developer. Dans lâ€™ensemble, les avis sont plutÃ´t positifs. Ã€ 100 euros la manette, câ€™est sans doute un moindre mal. Pour mÃ©moire, le prÃ©cÃ©dent Steam Controller, celui de 2015, Ã©tait sorti Ã un tarif officiel de 49,99 dollars / 55 euros.
Nous ne nous attarderons pas sur les caractÃ©ristiques de cette Ã©dition 2026. Elles ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© consignÃ©es au moment de lâ€™annonce et sont toujours exposÃ©es par Valve sur la page consacrÃ©e Ã ce Steam Controller. L'entreprise a Ã©galement mis en ligne cette sÃ©quence de prÃ©sentation.
Les tests prÃ©citÃ©s sont globalement flatteurs. Ils louent les fonctionnalitÃ©s, la faible latence, la rÃ©parabilitÃ© et lâ€™autonomie. Lâ€™auteur de The Verge va jusquâ€™Ã allÃ©guer que ce produit Â« se rapproche Ã©normÃ©ment de la manette idÃ©ale Ã [ses] yeux Â» ; quâ€™en dÃ©pit du prix Ã©levÃ©, ses nombreuses qualitÃ©s lâ€™ont Â« convaincu dâ€™en acheter un Â». Chez TechRadar, le test Ã©voque une amÃ©lioration majeure par rapport au modÃ¨le dâ€™origine, mais pointe tout de mÃªme la facture, ainsi que lâ€™absence de compatibilitÃ© avec les consoles â€“ le Steam Controller fonctionne avec tout ordinateur via Steam et peut aussi Ãªtre utilisÃ© comme manette gÃ©nÃ©rique sur smartphone. Sinon, tous les tests reprochent lâ€™absence de prise audio 3,5 mm.
Quoi quâ€™il en soit, au regard du faible nombre dâ€™avis et dâ€™un temps de test comptÃ© (dâ€™aprÃ¨s Steve Burke), il est sans doute plus prudent dâ€™attendre davantage de retours. Dâ€™autant plus que la commercialisation arrivera vite (le 4 mai, câ€™est lundi prochain). Ã€ moins, bien sÃ»r, que vous ne craigniez une rupture rapide des stocks. Enfin, concernant les autres produits de Valve, la Steam Machine est censÃ©e sortir avant juillet, aux derniÃ¨res nouvelles.
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