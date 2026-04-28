Le Steam Controller dÃ©barquera en force le 4 mai

Parmi les trois produits officialisÃ©s par Valve en novembre dernier, le Steam Controller sera le premier Ã Ãªtre commercialisÃ©. Il sera disponible Ã partir du 4 mai prochain, au prix de 99 dollars aux Ã‰tats-Unis, de 99 euros en Europe, de 85 livres au Royaume-Uni, de 149 dollars CAD au Canada et de 149 dollars AUD en Australie. Pas de tarif pour les habitants de Sentinel Nord, en revanche.

Entre 2015 et 2026, c'est presque du x2

Lâ€™annonce a Ã©tÃ© accompagnÃ©e de la publication de quelques tests. Nous vous avons mis celui de Gamers Nexus ci-dessous, mais vous pouvez aussi consulter ceux, Ã©crits, de TechRadar, The Verge ou Game Developer. Dans lâ€™ensemble, les avis sont plutÃ´t positifs. Ã€ 100 euros la manette, câ€™est sans doute un moindre mal. Pour mÃ©moire, le prÃ©cÃ©dent Steam Controller, celui de 2015, Ã©tait sorti Ã un tarif officiel de 49,99 dollars / 55 euros.

Nous ne nous attarderons pas sur les caractÃ©ristiques de cette Ã©dition 2026. Elles ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© consignÃ©es au moment de lâ€™annonce et sont toujours exposÃ©es par Valve sur la page consacrÃ©e Ã ce Steam Controller. L'entreprise a Ã©galement mis en ligne cette sÃ©quence de prÃ©sentation.

Les tests prÃ©citÃ©s sont globalement flatteurs. Ils louent les fonctionnalitÃ©s, la faible latence, la rÃ©parabilitÃ© et lâ€™autonomie. Lâ€™auteur de The Verge va jusquâ€™Ã allÃ©guer que ce produit Â« se rapproche Ã©normÃ©ment de la manette idÃ©ale Ã [ses] yeux Â» ; quâ€™en dÃ©pit du prix Ã©levÃ©, ses nombreuses qualitÃ©s lâ€™ont Â« convaincu dâ€™en acheter un Â». Chez TechRadar, le test Ã©voque une amÃ©lioration majeure par rapport au modÃ¨le dâ€™origine, mais pointe tout de mÃªme la facture, ainsi que lâ€™absence de compatibilitÃ© avec les consoles â€“ le Steam Controller fonctionne avec tout ordinateur via Steam et peut aussi Ãªtre utilisÃ© comme manette gÃ©nÃ©rique sur smartphone. Sinon, tous les tests reprochent lâ€™absence de prise audio 3,5 mm.

Quoi quâ€™il en soit, au regard du faible nombre dâ€™avis et dâ€™un temps de test comptÃ© (dâ€™aprÃ¨s Steve Burke), il est sans doute plus prudent dâ€™attendre davantage de retours. Dâ€™autant plus que la commercialisation arrivera vite (le 4 mai, câ€™est lundi prochain). Ã€ moins, bien sÃ»r, que vous ne craigniez une rupture rapide des stocks. Enfin, concernant les autres produits de Valve, la Steam Machine est censÃ©e sortir avant juillet, aux derniÃ¨res nouvelles.