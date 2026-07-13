La Steam Machine crie à la surchauffe un peu trop vite

Nous vous en parlions au détour de l’article consacré aux pilotes Windows pour la Steam Machine : la console de Valve communique avec son utilisateur par le biais de sa barre lumineuse. L’un de ses moyens d’expression est une « ligne rouge de la mort » qui a déjà donné des sueurs froides à quelques-uns. Voilà que désormais, ce signe funeste fait du zèle.

© Pure-Outcome-5977 Reddit

100°C comme point d'ébullition

La page officielle consacrée à la Steam Machine contient deux déclarations qui nous intéressent ici. La première, c’est celle-ci : « Il y a une barre lumineuse ! Surveillez l'état du système, comme la progression des téléchargements, même quand l'écran est éteint. Personnalisez la barre lumineuse avec différentes couleurs et animations. Ou éteignez-la ! ». La seconde est une allégation qui porte très bien ce qualificatif : « La Steam Machine ne surchauffe pas et ne fait pas un bruit, même avec les jeux les plus exigeants ».

Le guide de référence du langage de cette barre LED prévient pourtant qu’une barre rouge fixe s’allume dans une situation bien précise : en cas de « surchauffe ». Pour celle-ci, en l'état, Valve a fixé le seuil à 95 °C pour la température du CPU et à 90 °C pour celle du GPU. En pratique, l’avertissement peut même se produire avant, comme l’a découvert un certain Pure-Outcome-5977, qui a partagé cette information cruciale sur Reddit. Il fournit un message du support. Un dénommé Tony confirme qu’il « existe un problème connu avec le BIOS actuel qui provoque l’allumage des LED rouges bien plus tôt qu’il ne devrait ». Ce dernier ajoute que « la Steam Machine commencera à réduire ses performances lorsque le CPU/GPU atteindra 100 °C et s’éteindra pour se protéger si les températures dépassent cette valeur » et prévient qu’une mise à jour du BIOS viendra donc rehausser les valeurs actuelles.

En revanche, rien sur une possible reformulation de la phrase précitée en mode : « La Steam Machine ne surchauffe pas et ne fait pas un bruit, même avec les jeux les plus exigeants. Elle peut tout de même surchauffer quand il fait trop chaud ou lorsque la circulation d’air est limitée, par exemple lorsqu’elle est placée dans un espace exigu ou que ses aérations sont obstruées [ce qui ne semble pas être le cas sur la photographie partagée par le Redditeur] ».

Ce n’est pas explicité, mais si la limitation thermique ne se déclenche qu’une fois le seuil des 100 °C atteint, nous supposons que le TJ Max, c’est-à-dire la température maximale sécurisée avant l’arrêt du système, avoisine 105 °C. Une valeur cohérente avec cette génération de puces AMD. À titre de comparaison, notre Radeon RX 7600 (également en RDNA 3) voit son TJ Max fixé à 110 °C. La comparaison s’arrête toutefois là. Cette dernière est un GPU dédié capable d’engloutir 180 W et de frôler les 3 GHz, quand le GPU de la Steam Machine a une enveloppe thermique de 110 W et n'excède pas 2,45 GHz.

GPU à gauche, CPU à droite © Gamers Nexus

Enfin, cette actu est l’occasion de partager cette vidéo de démontage réalisée par Gamers Nexus et d'où provient l'image ci-dessus. Afin de correctement refroidir les composants dans un boîtier aussi restreint (148 mm de haut, 162,4 mm de long, 156 mm de large, soit un volume d’environ 3,75 litres), les ingénieurs de Valve ont opté pour un dissipateur thermique et un ventilateur qui occupent quasiment l’intégralité de l’espace disponible.