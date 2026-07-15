NVIDIA avait caché le hotspot des RTX 50, HWMonitor l’affiche à nouveau

Au lancement des GeForce RTX 50, les outils de diagnostic grand public étaient incapables d’afficher la température du hotspot GPU, NVIDIA ayant bloqué l’accès à cette donnée. Quelques testeurs avaient alors suspecté l’entreprise d’avoir retiré le ou les capteurs nécessaires. Une bidouille réalisée par Paulo Gomes il y a quelques jours a révélé qu’il n’en était rien : il est toujours possible de lire cette valeur à l’aide d’un logiciel. Donc pas seulement via une caméra thermique, méthode que nous avions utilisée dans notre test d'une GeForce RTX 5070, tout comme Igor Wallossek sur un plus grand nombre de GeForce RTX 50 particulièrement « fiévreuses ».

L’outil interne MODS vend la mèche

Dans sa vidéo, Paulo Gomes examine une GeForce RTX 5070 Ti de Gigabyte souffrant de surchauffe. Sous Windows, les outils de surveillance ne relèvent rien d’anormal : la température « moyenne » est comprise entre 67 et 68 °C. Grâce à MODS (Modular Diagnostics Software), un outil interne utilisé par NVIDIA pour effectuer des tests avant commercialisation et dans le cadre des retours RMA, le bricoleur découvre finalement que le hotspot est bien plus élevé. Au cours des tests, l’équipe constate que la carte atteint à cinq reprises les 107 °C, soit la limite thermique fixée par NVIDIA. Cette situation entraîne une réduction de la fréquence du GPU et révèle aussi un important delta de 40 °C. Le remplacement de la pâte thermique, qui était desséchée dans une zone où le contact entre le GPU et le refroidisseur était insuffisant, permet d’abaisser le hotspot à environ 100 °C.

Au-delà de ce cas particulier, cette séquence a mis en évidence l'accès, réservé aux réparateurs, à cet outil capable d’afficher la température du hotspot. Il n’est pas accessible au public et, jusqu’ici, cette mesure n'était pas possible sous Windows, car le système d’exploitation intercepte les appels aux API de surveillance matérielle. Il fallait utiliser une distribution Linux démarrant directement sur une interface en ligne de commande.

Cette vidéo a été mise en ligne il y a dix jours. Hier, CPUID a publié HWMonitor 1.65, une version désormais capable d’afficher correctement la température du hotspot des GeForce RTX 50 et ce, directement depuis l’application Windows. Initialement, ces utilitaires affichaient une valeur aberrante de 255 °C ; les développeurs avaient donc rapidement retiré ce champ.

Sur X, Madness, un overclockeur, atteste que cela fonctionne. Il note que sa GeForce RTX 5090 Frostbite modifiée, capable de consommer 900 W à la prise, a un hotspot de 68 °C. Il précise que cette valeur est supérieure de 17 °C à la température du GPU, laquelle avoisine donc les 51 °C. Un écart bien plus raisonnable que celui relevé sur la RTX 5070 Ti dans la vidéo de Paulo Gomes.

HWMonitor has introduced HotSpot Temperature sensors for Nvidia RTX50 series GPUs!

Here is my Shunt Modded Watercooled RTX 5090 Frostbite using PTM and pulling over 900W from the wall sitting at around 68°C peak HotSpot temp after about a minute or 3DMark11 Loop. Delta between… pic.twitter.com/ihocYxNtf6 — Madness! (@madness727) July 14, 2026

Personne n'a pu publiquement documenter les raisons pour lesquelles NVIDIA a choisi de cacher cette information aux joueurs, alors qu’elle était autrefois accessible. Les développeurs de CPUID n’ont pas précisé comment HWMonitor parvient désormais à lire la température du hotspot des RTX 50. Rien ne permet donc d’affirmer que la société a rétabli cette donnée via son API publique. Nous verrons si d’autres outils, tels que GPU-Z ou AIDA64, suivront HWMonitor. En attendant, si vous souhaitez connaître le point chaud de votre RTX 50, vous pouvez télécharger la V1.65 à cette adresse.