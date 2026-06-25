LDLC trolle Valve sur la Steam Machine, puis fait machine arrière

1039 euros. Pour un PC-console équipé d’un GPU moins performant qu’une Radeon RX 7600 et ne proposant que 512 Go d’espace de stockage. C'est le tarif mini pour la Steam Machine, qui en a clairement déçu plus d’un. Quant au modèle 2 To avec le Steam Controller, qui coûte carrément 1 428 euros, il ressemble à une mauvaise blague. Pour faire un parallèle basé sur le stockage et la manette, rappelons que la PS5 Pro, bien plus puissante, est commercialisée 899,99 euros. Abstraction faite de toutes les considérations annexes (abonnements, prix des jeux, etc.), sur un plan purement hardware, la Steam Machine souffre d’un très mauvais rapport qualité-prix.

© VideoCardz / LDLC ?

Une fois n’est pas coutume, un coup de com' est à saluer, celui de LDLC. Le groupe a brièvement proposé une LDLC PC STIM. Malheureusement, le troll a été de courte durée ; ce qui est désormais présenté comme un PC gamer compact existe toujours, mais s'appelle dorénavant LDLC PC BOX. Qui sait, Laurent de la Clergerie, dont la fortune est estimée à 60 millions d’euros, craignait peut-être que, lors de ses prochaines vacances maritimes, un Gabe Newell en colère ne lance furieusement Leviathan contre son rafiot. Ce n’est cependant que pure spéculation ; nous ignorons tout des loisirs de ce monsieur. Rien ne dit qu’il ne se satisfait pas de vacances au fond de l’Ardèche plutôt qu’en bord de mer.

Mieux pour moins cher

Au départ, LDLC a délibérément mis en scène sa Stim Machine comme un pendant de la Steam Machine. Comme une alternative à la fois moins onéreuse et plus performante. Il y avait même un tutoriel expliquant comment installer SteamOS.

Machine Stim Machine LDLC Steam Machine Valve CPU Ryzen 5 8400F (6C/12T) Zen 4 Zen 4 semi-custom (6C/12T) GPU Radeon RX 9060 XT 8 Go (RDNA 4 / 32 CU) RDNA 3 semi-custom (28 CU) Mémoire 16 Go DDR5-5600 (jusqu’à 128 Go) 16 Go DDR5 (jusqu’à 32 Go) Stockage 500 Go NVMe (+ 2 ports SATA) 512 Go (SSD remplaçable) Disponibilité Kit en 24/48h, montée ~2 semaines Tirage au sort, réservations jusqu’au 25 juin Format Mini-ITX standard, évolutif (boîtier SilverStone Sugo SG13B-Q) Cube Système SteamOS (à installer soi-même) SteamOS 3 préinstallé Prix 999,95 / 1039,99 euros (non montée / montée) 1039 euros

Hélas, comme le note Next.ink, en fin de matinée, LDLC a fait machine arrière. Le détaillant a supprimé toutes les mentions de la Stim Machine, y compris dans les visuels. À ce propos, notez que les deux images situées juste ci-dessous sont authentiques et présentes dans plusieurs publications. L’image de couverture, récupérée chez VideoCardz, est en revanche propre à ce site. Nous ne pouvons attester de son originalité (VideoCardz fait pas mal de montages et autres créations IA pour les illustrations ; une recherche Google Image donne bien plusieurs résultats de la box avec ce fond, mais aucun autre avec la légende). Par ailleurs, il n’existe qu’un seul enregistrement de la page LDLC sur Wayback Machine (effectué vers 9 h 30 ce matin) ; le site mouline et ne parvient pas à l’afficher.

Comme le suggère notre confrère, le groupe lyonnais a sans doute craint, davantage que notre petit scénario de début d'article, que Valve ne crie au détournement de marque. C’est dommage, parce que c’était couillu et bien trouvé. Après, cette LDLC PC BOX n’est pas morte pour autant et se présente comme une alternative à la Steam Machine, tout en étant un peu plus future-proof que celle-ci.