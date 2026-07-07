Valve donne les clÃ©s de la Steam Machine aux utilisateurs Windows

Avoir un appareil sous SteamOS et le passer sous Windows. Lâ€™idÃ©e peut sembler saugrenue, dâ€™autant plus lorsquâ€™il implique la Steam Machine. Quâ€™importe, Valve a publiÃ© des pilotes Windows pour sa console.

"Steam Deck and Steam Machine are PCs"

Rien de trÃ¨s sorcier, ils donnent lâ€™opportunitÃ© aux utilisateur de rÃ©aliser la transition prÃ©cipitÃ©e : de remplacer SteamOS prÃ©installÃ© par Windows 10 64 bits ou Windows 11. Le pack de pilotes fourni par Valve couvre les pilotes APU, le Wi-Fi, le Bluetooth ainsi que le lecteur de cartes mÃ©moire.

Valve explique : Â« Le Steam Deck et la Steam Machine sont des PC, et il est possible d'y installer d'autres applications ainsi que d'autres systÃ¨mes d'exploitation. Si vous installez Windows, vous aurez besoin de quelques pilotes supplÃ©mentaires afin de profiter de la meilleure expÃ©rience possible. Vous trouverez ci-dessous les liens vers ces pilotes, ainsi que des instructions concernant l'installation de Windows sur le Steam Deck et la Steam Machine Â».

Ces deux appareils nâ€™embarquent pas un Ryzen standard mais un SoC semi-personnalisÃ© dÃ©veloppÃ© conjointement par Valve et AMD. La firme livre donc une sÃ©rie de pilotes pour les quatre composants citÃ©s plus haut. Pour les Steam Deck, il y a aussi des pilotes audio.

Valve prÃ©cise quâ€™elle livre Â« ces ressources en l'Ã©tat et nâ€™est malheureusement pas en mesure d'assurer un support pour l'utilisation de Windows sur du matÃ©riel Steam Â». Elle invite les utilisateurs qui rencontreraient un problÃ¨me Ã revenir Ã la configuration SteamOS par dÃ©faut. Des instructions de rÃ©cupÃ©ration sont consignÃ©es sur lâ€™article source.

Bien que la Steam Machine ne soit pas une bÃªte de course et quâ€™elle fonctionne avec une seule barrette de mÃ©moire vive en single channel, sur le papier, alterner entre Windows et SteamOS pourrait prÃ©senter quelques avantages. HÃ©las, pour lâ€™instant, la console ne prend pas en charge le dual boot ; câ€™est donc soit lâ€™un soit lâ€™autre.

Ce nâ€™est cependant quâ€™une question de temps. Dans la section consacrÃ©e Ã ce sujet, Valve Ã©crit : Â« L'installation de Windows nÃ©cessite d'effacer complÃ¨tement le contenu de votre matÃ©riel Steam, et le dual boot avec SteamOS n'est actuellement pas disponible. Bien que la Steam Deck et la Steam Machine soient parfaitement capables de gÃ©rer un dual boot, l'installateur de SteamOS intÃ©grant un assistant de configuration dÃ©diÃ© au dual-boot n'est pas encore prÃªt. Celui-ci sera proposÃ© avec SteamOS une fois finalisÃ© Â».

Red line of death

Terminons par une digression au sujet dâ€™une mystÃ©rieuse Â« ligne rouge de la mort Â», appelÃ©e ainsi en rÃ©fÃ©rence au red ring of death de la Xbox 360. Vous avez sans doute vu passer des articles sur cette affaire, issue dâ€™un post Reddit partagÃ© la semaine derniÃ¨re par un dÃ©nommÃ© me_hill. La manifestation avait dâ€™abord fait penser Ã une dÃ©faillance du GPU. En fait, le problÃ¨me Ã©tait tout autre et sans grande incidence.

AprÃ¨s avoir contactÃ© le support Steam et suivi plusieurs Ã©tapes de dÃ©pannage suggÃ©rÃ©es par les internautes, l'auteur du message a finalement indiquÃ© avoir Â« laissÃ© la Steam Machine dÃ©branchÃ©e toute la nuit, puis l'avoir rebranchÃ©e le lendemain pour essayer les manipulations liÃ©es au BIOS proposÃ©es par d'autres utilisateurs... et elle a dÃ©marrÃ© immÃ©diatement, sans le moindre problÃ¨me Â».

Des prÃ©conisations ont Ã©tÃ© partagÃ©es dans le mÃªme fil Reddit par un compte de support SteamHWFeedback. Ce comportement inhabituel serait caractÃ©ristique d'un souci liÃ© Ã l'entraÃ®nement de la mÃ©moire. Selon Valve, il suffit de dÃ©brancher la Steam Machine, de la mettre complÃ¨tement hors tension, de la rebrancher, puis de rÃ©initialiser le BIOS afin que le processus de memory training soit relancÃ© au dÃ©marrage suivant.

Au cas oÃ¹, un guide officiel permet de dÃ©coder le langage LED de la Steam Machine. Parce que oui, celle-ci cherche Ã communiquer avec vous. Pour faire plaisir Ã JoW, qui se plaint des mÃ¨mes autour des yachts de Newell, nous allons d'ailleurs vous livrer un secret. Si vous voyez votre Steam Machine se mettre soudainement Ã alterner rouge, bleu bleu, vert, violet, cyan cyan, pourpre, jaune, puis Ã nouveau vert deux fois, il ne sâ€™agit pas dâ€™un bug : câ€™est un code divin vous annonÃ§ant que le grand Gabe vous a choisi ; le signal qu'il vous faut prestement prÃ©parer vos bagages, car le Leviathan vient mouiller dans le port le plus proche de chez vous.