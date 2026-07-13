AMD prépare sa riposte au DLSS Multi Frame Generation

Dans la guerre de la Frame Generation, l’arsenal d’AMD n’est pas encore au niveau de celui des autres belligérants. Alors que NVIDIA et Intel proposent désormais des leviers capables de multiplier la fréquence d’images (la première propose de la MFG depuis le DLSS 4 et s’est récemment lancée dans la Dynamic Multi Frame Generation ; la seconde donne dans la MFG via l'XeSS 3 depuis le début de l’année), AMD reste à un niveau bien moindre. Pour filer l’analogie guerrière, l’entreprise dirigée par Lisa Su en est au mortier de 120 mm, quand NVIDIA et Intel ont déjà déployé les Katiouchas (aussi appelées orgues de Staline).

Company of Heroes 2 © YouTube / HelpingHans

La course à l’armement est toutefois en cours chez les rouges. En avril dernier, une documentation GPUOpen a trahi cette ambition. Un mois auparavant, les innovations destinées à la future console de Microsoft, laquelle reposera sur du matériel AMD, avaient fait miroiter de la « ML Multi Frame Generation ». Le pendant PC, estampillé FSR Diamond, doit également intégrer cette Multi Frame Generation reposant sur l’intelligence artificielle, mais possiblement à partir de RDNA 5. Le logiciel RadeonTuner a également révélé des paramètres expérimentaux du pilote AMD.

La MFG d'AMD

RadeonTuner est une application tierce qui permet de paramétrer le pilote Radeon sans passer par la suite complète AMD Software: Adrenalin Edition. C’est une alternative plus légère et gratuite. Son code source intègre désormais deux propriétés de profil du pilote AMD, baptisées MfgOverride et MfgRatio. Son interface propose des valeurs allant de 1x à 8x. Néanmoins, ce seuil maximal semble plus relever d'un choix préparatoire du développeur de RadeonTuner que d'une limite officielle.

© Chiphell

L’activation de ces paramètres implique d’utiliser le mode consacré aux fonctionnalités expérimentales. En outre, ils sont pour l’instant circonscrits aux cartes graphiques RDNA 4. Reste que même avec une carte de cette génération, en l’occurrence une Radeon RX 9060 XT, ils sont inopérants. Un utilisateur de l’application n’a pas pu faire fonctionner cette MFG au cours de ses essais, qui impliquaient notamment Crimson Desert, la vitrine actuelle d’AMD pour ses dernières technologies, ou encore Forza Horizon 6.

Dumbie, le développeur, a répondu ceci : « Le paramètre MFG Override ne semble pas fonctionner, et je l'ai testé sur plusieurs jeux. AMD ajoute parfois des valeurs de configuration dans ses pilotes qui laissent entrevoir des fonctionnalités à venir, sans intégrer immédiatement le code permettant de les rendre opérationnelles. C'est le cas du MFG. Cela me permet de préparer RadeonTuner en amont. Lorsque ces fonctionnalités seront effectivement déployées, les paramètres correspondants seront déjà pris en charge par l'application. Ils ne sont visibles qu'après avoir activé l'option Show Experimental Settings, que j'ai ajoutée à des fins de test ».

La suite du message suggère que ce ratio 8x est ajouté dans RadeonTuner comme un paramètre préparatoire et qu’il n’est nullement gravé dans le marbre. Un tel mode induirait jusqu’à sept images générées pour chaque image rendue. Notez que même NVIDIA se limite actuellement à du x6 avec sa dernière itération du DLSS MFG. Par ailleurs, ces échanges ne sont pas récents puisqu’ils remontent à la fin du mois de mai. C’est la capture d’écran publiée sur Chiphell, datée du 11 juillet, qui a mis ces ajustements sous les projecteurs.

Quoi qu'il en soit, comme indiqué en préambule, le projet n’est pas un secret. En avril dernier, des fonctionnalités avaient émergé dans la documentation ADLX 1.5 d’AMD. Néanmoins, l’expression Multi Frame Generation, tout comme les coefficients, n’y apparaissaient pas explicitement.

Pour finir, si la fuite du jour semble inclure les GPU RDNA 4, ceux-ci ne possèdent pas de flip metering matériel conçu pour gérer le rythme d’affichage (frame pacing). Ils utiliseraient donc sur une solution logicielle pour maintenir une génération d’images régulière et cohérente.

De son côté, NVIDIA a introduit un flip metering matériel pour ses GeForce RTX 50, seules cartes à prendre en charge la MFG justement pour cette raison, selon l’entreprise. En pratique, ce dispositif permet au GPU de lisser la fréquence des images générées. L’objectif est d’éviter les irrégularités de cadence, les micro-saccades et autres variations du temps d’affichage entre les images natives et générées.

Dans ce contexte, AMD pourrait réserver la MFG aux architectures RDNA 5 / UDNA élaborées avec cette gestion du frame pacing à l'esprit. Ce n’est toutefois qu’une supposition : la technologie XeSS 3 d’Intel propose également de la MFG, mais reste a priori une solution entièrement pilotée par le logiciel. En tout cas, un équivalent matériel au flip metering de NVIDIA n’est pas documenté publiquement.