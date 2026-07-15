Samsung 990, le SSD QLC tarifé comme un TLC

L’attente n’aura finalement pas été longue. Le SSD 990, listé avec trop d'empressement par la version canadienne du site de Samsung, est désormais officiel. La firme coréenne l’a formellement introduit le 14 juillet. Et le lancement avait à l’évidence été préparé en amont. En effet, ce modèle ne s’est pas contenté de faire irruption chez les détaillants. Il a aussi fait l’objet de plusieurs tests publiés le jour de sa sortie, en plus de quelques articles sponsorisés.

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De belles performances, mais une facture qui les fait oublier

La précédente fuite avait permis de glaner certaines informations. Comme escompté, ce 990 n’arbore aucun suffixe. Cette absence témoigne de son positionnement dans la gamme. Par rapport aux EVO et Pro de la même lignée, il s’agit de la déclinaison d’entrée de gamme.

Dans les faits, cette paupérisation se matérialise par un SSD M.2 NVMe de type DRAMless, comme l’EVO, mais qui troque sa mémoire flash NAND TLC contre de la NAND QLC, moins coûteuse mais également moins endurante. Il repose précisément sur de la mémoire flash 3D QLC NAND V9 maison de Samsung, gravée sur 280 couches.

Au format M.2-2280, ce Samsung 990 exploite une interface hôte M.2 NVMe en PCI-Express 4.0 x4. Il est animé par un contrôleur Samsung Piccolo-Q. Conformément aux attentes, l'entreprise le propose pour l’instant en deux capacités, à savoir 1 To et 2 To.

La version 1 To affiche des débits séquentiels pouvant atteindre 7 150 Mo/s en lecture et 6 450 Mo/s en écriture, avec jusqu’à 700 000 IOPS en lecture aléatoire 4K et jusqu’à 1,1 million d’IOPS en écriture aléatoire 4K. La version 2 To est légèrement plus performante, avec jusqu’à 7 250 Mo/s en lecture séquentielle, 6 450 Mo/s en écriture séquentielle, 850 000 IOPS en lecture aléatoire 4K et 1,2 million d’IOPS en écriture aléatoire 4K.

Les valeurs précédentes sont flatteuses, d’autant plus pour un SSD QLC dépourvu de mémoire cache DRAM. Elles montrent que Samsung a bien optimisé son contrôleur pour compenser les limites habituelles de cette technologie. Reste que les compromis inhérents à celle-ci réapparaissent du côté de l'endurance : la version 1 To se contente de 400 TBW, tandis que celle de 2 To est donnée pour 800 TBW. À titre de comparaison, le reste de la gamme affiche 600 TBW par To. Sinon, les deux variantes bénéficient d’une garantie de trois ans.

Elles sont vendues respectivement aux tarifs de 270 et 530 dollars. En France, TopAchat les propose à 239,99 et 499,99 euros. Ce dernier montant correspond au prix actuel du Samsung 990 EVO Plus 4 To. Une telle somme est par ailleurs 100 / 150 euros plus élevée que celles exigées pour le Samsung SSD 990 Pro 2 To avec et sans dissipateur, toujours chez ce revendeur (ces modèles sont proposés à 399,99 et 349,99 euros). En outre, la version 1 To du 990 Pro est à 219,99 euros. Autant dire que l’intérêt de ces nouveaux Samsung 990 apparaît pour l’instant très limité, pour ne pas dire nul.

Si ce SSD vous intéresse malgré tout, sa mouture 2 To a été testée par TH, TheSSDReview ou encore PCWorld. Elle obtient une note de 3,5/5 chez les deux premiers, et de 4/5 chez le dernier. Dans les points négatifs, notre confrère relève pourtant le positionnement tarifaire problématique avec la formule « Priced like TLC ».