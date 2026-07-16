RPCS3 fait un nouveau pas vers une PS3 émulée sans firmware officiel

L'émulateur PlayStation 3 RPCS3 continue de s'affranchir progressivement des composants propriétaires de Sony. Les développeurs du projet ont récemment remplacé l'implémentation de cellSysmodule issue du logiciel système de la PS3 par une version directement intégrée à l'émulateur.

© RPCS

Moins de Sony et plus de jeux

Cette évolution, développée par le contributeur capriots, a été fusionnée dans le code de RPCS3. Elle est désormais activée par défaut, ce qui signifie que l'émulateur n'a plus besoin de la version originale de cellSysmodule fournie par Sony pour lancer les jeux.

Pour fonctionner, les jeux PS3 s'appuient sur plusieurs bibliothèques et composants du logiciel système de la console. Parmi eux figure cellSysmodule, un composant chargé de gérer différents modules système utilisés par les applications, notamment leur chargement, leur déchargement et leur vérification. Cette nouvelle version repose sur une émulation de haut niveau (HLE, High-Level Emulation). Concrètement, RPCS3 n'utilise plus le module cellSysmodule fourni par Sony et s'appuie désormais sur sa propre implémentation intégrée au projet open source.

Son remplacement ne signifie toutefois pas que RPCS3 est intégralement libéré de l'intégralité du firmware PS3. D'autres éléments propriétaires restent encore nécessaires. Les utilisateurs doivent donc toujours installer le firmware officiel de la PS3, lequel contient plusieurs dépendances et bibliothèques indispensables à l'émulateur. Le processus d'installation reste ainsi inchangé pour le moment. Cette évolution n'apporte pas non plus de gain de performances ni d'amélioration directe de la compatibilité des jeux. Elle rapproche néanmoins progressivement RPCS3 d'une version capable de fonctionner sans dépendre du logiciel système officiel de Sony.

You will be able to play PS3 games WITHOUT installing the PS3 firmware in the future!



Another PS3 system module - cellSysmodule - is now fully implemented on RPCS3 instead of being loaded from the PS3 firmware, thanks to capriots, bringing us a bit closer to this long-term goal. — RPCS3 (@rpcs3) July 16, 2026

L’équipe a annoncé sur X le 14 juillet que RPCS3 avait désormais 75 % des jeux PlayStation 3 répertoriés classés comme jouables. Ce contingent correspond à 2 681 titres sur 3 559. Le projet avait atteint le seuil des 70 % de compatibilité en janvier dernier. Trois jeux ont néanmoins disparu en cours de route, puisque le site affichait alors un total de 3 562.

75% of all PlayStation 3 games are now PLAYABLE on PC!



RPCS3 continues to be improved with new features, fixes, and optimisations, bringing it ever closer to preserving the entire PS3 library. pic.twitter.com/7HtrgPBwGc — RPCS3 (@rpcs3) July 14, 2026

Quoi qu’il en soit, lors de notre dernière actu consacrée à l’émulateur, il y avait 2 527 productions appartenant à la catégorie « playable ». Selon les auteurs, cette classification implique qu'un jeu puisse être terminé dans des conditions acceptables, avec des performances correctes, et forcément sans bug susceptible de bloquer la progression.