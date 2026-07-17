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Le hotspot des RTX 50 est de retour, mais sait-on vraiment ce qu'il mesure ?
â€”â€”â€”â€”â€” 17 Juillet 2026 Ã 13h11 â€”â€” 212 vues
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Le hotspot des RTX 50 est de retour, mais sait-on vraiment ce qu'il mesure ?
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InitiÃ©e par HWMonitor, la dÃ©marche visant Ã Â« rendre aux GeForce RTX 50 leur hotspot Â» a fait des Ã©mules. HWiNFO, AIDA64, puis MSI Afterburner via un plugin communautaire ont rejoint le mouvement. Quant Ã Igor Wallossek, il y a va de son IBHE, pour Igorâ€™sLAB Blackwell Hotspot Estimation.
Dans son article, Igor sâ€™interroge nÃ©anmoins sur les raisons pour lesquelles NVIDIA a choisi de ne pas rendre cette donnÃ©e accessible aux utilisateurs de Windows dÃ¨s le dÃ©part, alors quâ€™elle peut Ãªtre connue en interne (via MODS, Modular Diagnostics Software). Un hotspot nâ€™est pas un secret industriel quâ€™il faut jalousement garder. Jusquâ€™ici, et encore actuellement chez la concurrence, le dÃ©tenteur dâ€™un GPU peut consulter ce qui nâ€™est rien dâ€™autre que la rÃ©alitÃ© thermique de son matÃ©riel.
Notre confrÃ¨re nâ€™Ã©carte pas lâ€™hypothÃ¨se que NVIDIA ait souhaitÃ© dissimuler cette valeur pour de mauvaises raisons. Il pense toutefois que des explications plus terre Ã terre, telles que la crainte dâ€™une mauvaise interprÃ©tation des donnÃ©es, laquelle dÃ©pend logiquement de la conception de la carte, sont plus probables. Mais, le cas Ã©chÃ©ant, il ne sâ€™agirait que de choix Â« techniques Â» quâ€™il serait possible dâ€™expliquer. En ne communiquant pas sur le sujet, NVIDIA a peut-Ãªtre obtenu lâ€™inverse de ce quâ€™elle espÃ©rait : crÃ©er la suspicion.
Câ€™est dâ€™autant plus troublant que lâ€™article dâ€™Igorâ€™sLAB rÃ©vÃ¨le toutes les incertitudes qui entourent Â« lâ€™estimation Â» actuelle du hotspot. Dans son outil, Igor Wallossek joue explicitement la transparence : E pour Estimation. Il Ã©crit que le programme Â« n'a pas pour but d'inventer un capteur inexistant, ni de faire passer une valeur calculÃ©e pour une mesure rÃ©elle Â». ConcrÃ¨tement, il calcule, Ã partir des tempÃ©ratures, de la puissance et des vitesses des ventilateurs directement accessibles au public, un hotspot Â« plausible Â», mais qui comporte donc une certaine marge dâ€™erreur.
Igor souligne que MODS est effectivement capable de lire des canaux de tempÃ©rature internes, mais que ceux-ci ne sont pas accessibles avec un pilote Windows standard et quâ€™il ne peut pas Ãªtre distribuÃ© librement. Dâ€™ailleurs, cela explique pourquoi, pour MSI Afterburner, la surveillance du hotspot passe par un plugin communautaire affichant un capteur Hotspot Delta.
Sur les forums Guru3D, Unwinder, le dÃ©veloppeur de MSI Afterburner, a expliquÃ© ceci : Â« Pour des raisons assez Ã©tranges, NVIDIA conserve toujours les interfaces de surveillance de la tempÃ©rature de la VRAM et du hotspot uniquement pour ses logiciels internes privÃ©s ; elles ne sont mÃªme pas accessibles aux partenaires qui fabriquent des cartes graphiques basÃ©es sur des GPU NVIDIA. Tous les outils existants affichant les tempÃ©ratures de la VRAM ou du hotspot du cÃ´tÃ© NVIDIA reposent sur des interfaces NVAPI privÃ©es obtenues par rÃ©tro-ingÃ©nierie (ou mÃªme sur un accÃ¨s direct au GPU dans le cas des RTX 5000), ce qui ne plaÃ®t visiblement pas beaucoup Ã NVIDIA Â». Or, cela ne vous aura pas Ã©chappÃ©, MSI Afterburner est un logiciel portant la marque dâ€™un partenaire.
Pour justifier IBHE, Igor Wallossek adopte la mÃªme position. Il souligne : Â« MODS et les composants qui l'accompagnent sont des logiciels propriÃ©taires de NVIDIA, protÃ©gÃ©s par le droit d'auteur. Les versions que je possÃ¨de ne sont pas accompagnÃ©es d'une autorisation de redistribution libre. Par consÃ©quent, je ne proposerai ni MODS en tÃ©lÃ©chargement, ni son intÃ©gration dans IBHE, ni aucune autre forme de redistribution Â».
Nonobstant, Igor a fait Ã©voluer lâ€™IBHE. La nouvelle version intÃ¨gre dÃ©sormais, lorsque les conditions le permettent, un Telemetry Hotspot issu directement des registres du GPU. Lâ€™outil ne repose donc plus uniquement sur une estimation basÃ©e sur un modÃ¨le : il peut dÃ©sormais comparer cette estimation Ã une valeur issue de la tÃ©lÃ©mÃ©trie matÃ©rielle. Cette lecture nÃ©cessite des droits administrateur, mais aucun pilote supplÃ©mentaire en mode noyau. Lâ€™IBHE Ã©tait explicitement une estimation, mais Igor rappelle que Â« deux dÃ©cimales ne crÃ©ent pas une vÃ©ritÃ© supplÃ©mentaire Â». Il considÃ¨re donc ce Telemetry Hotspot avant tout comme un point de comparaison direct permettant dâ€™Ã©valuer et dâ€™affiner son modÃ¨le.
Si ce n'est pas suffisamment clair, un guide consacrÃ© Ã la version 2.1 de l'IBHE commence par ces mots : Â« Le point essentiel est que lâ€™IBHE distingue volontairement les donnÃ©es de tÃ©lÃ©mÃ©trie mesurÃ©es directement des valeurs estimÃ©es Ã partir dâ€™un modÃ¨le. Il montre Ã©galement que des informations thermiques internes sont bien prÃ©sentes sur les cartes Blackwell, mais quâ€™elles ne sont pas clairement documentÃ©es via les interfaces grand public habituelles Â». Le titre de l'URL est sans doute explicite : blackwell hotspots and the endless search for the one reliable value.
Lâ€™examen de HWMonitor 1.65.0 par notre confrÃ¨re confirme que le Â« NVIDIA Hot Spot Â» affichÃ© par cette version nâ€™est pas une simple estimation. Mais quâ€™il y a toutefois quelques Ã©lÃ©ments troublants.
Nous vous passons tous les dÃ©tails techniques, que vous retrouverez dans lâ€™article source si nÃ©cessaire. Ce qui est important est ce qui suit : Â« Contrairement Ã mon approche, HWMonitor ne dÃ©duit pas le hotspot Ã partir de la courbe de ventilation. Le logiciel accÃ¨de directement aux registres matÃ©riels du GPU grÃ¢ce Ã un pilote en mode noyau permettant un accÃ¨s MMIO (Memory-Mapped I/O, entrÃ©es/sorties mappÃ©es en mÃ©moire), mais, sur les GPU Blackwell, la valeur affichÃ©e semble Ãªtre dÃ©rivÃ©e du seul registre BAR0 + 0xAD0A90. Ã€ ce stade, rien ne prouve que cette valeur unique soit rÃ©ellement identique au GPU_OFFSET_MAX fourni par MODS, car les rÃ©sultats prÃ©sentent encore des Ã©carts. [â€¦] En d'autres termes, HWMonitor peut effectivement afficher une valeur provenant directement du matÃ©riel, mais il est possible qu'il l'interprÃ¨te diffÃ©remment ou qu'il ne sÃ©lectionne pas la vÃ©ritable valeur maximale Â».
Parmi les symptÃ´mes Ã©tranges, la source cite par exemple une diminution de la tempÃ©rature affichÃ©e lors de lâ€™arrÃªt des ventilateurs. Ce paradoxe est logique pour lâ€™IBHE pour des raisons Ã©videntes. Par contre, il ne devrait pas concerner HWMonitor.
Alors que cette affaire reste encore assez floue et que NVIDIA nâ€™a toujours pas fait le moindre commentaire, ce thermomÃ¨tre retrouvÃ© a dÃ©jÃ des rÃ©percussions. Un dÃ©tenteur dâ€™une carte Colorful a Ã©tÃ© invitÃ© Ã effectuer un retour SAV aprÃ¨s avoir observÃ© des tempÃ©ratures de hotspot jugÃ©es excessives â€” avec toutes les rÃ©serves sur la fiabilitÃ© de cette donnÃ©e listÃ©es plus haut. Bon, il nâ€™est pas non plus exclu que les services dâ€™assistance prennent encore cette valeur pour la tempÃ©rature moyenne, la seule connue jusquâ€™alors par le pÃ©kin pour cette sÃ©rie.
a user of colorful 5080 Vulcan white found out near 100c hotspot temp with hwmonitor, then asked for colorful help. colorful said yes please rma.â€” UNIKO's Hardware ???? (@unikoshardware) July 15, 2026
another user found that the 5090d adoc is reaching 112c hotspot temp (~35c delta) under 3000rpm.
maybe that's one of the reasons whyâ€¦ pic.twitter.com/TvStIHGjTe
Pour un autre, dÃ©tenteur dâ€™une Colorful iGame GeForce RTX 5090 D Advanced OC, un hotspot de 112 Â°C avec un delta de plus de 36Â°C avec la tempÃ©rature moyenne du GPU a suscitÃ© quelques sueurs froides.
Â© VideoCardz, comme l'image traduite en anglais un peu plus haut
Deux tÃ©moignages restent bien sÃ»r excessivement marginaux et nâ€™ont aucune portÃ©e sur lâ€™ensemble de la gamme GeForce RTX 50. Ils confirment toutefois que connaÃ®tre le hotspot nâ€™est pas inutile. Certaines cartes peuvent Ãªtre sujettes Ã des surchauffes localisÃ©es qui passent sous les radars lorsque seule la tempÃ©rature moyenne du GPU est surveillÃ©e. Et souvent, de petits ajustements du systÃ¨me de refroidissement, comme remettre un peu de pÃ¢te thermique sur la zone en question, peuvent les attÃ©nuer. Mais ironiquement, Ã ce stade, rien ne permet dâ€™affirmer avec certitude quelle donnÃ©e hotspot est la bonne.
Les liens vers les versions AIDA64 et HWinfo aptes Ã mesurer on ne sait quoi.
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