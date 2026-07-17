Le hotspot des RTX 50 est de retour, mais sait-on vraiment ce qu'il mesure ?

InitiÃ©e par HWMonitor, la dÃ©marche visant Ã Â« rendre aux GeForce RTX 50 leur hotspot Â» a fait des Ã©mules. HWiNFO, AIDA64, puis MSI Afterburner via un plugin communautaire ont rejoint le mouvement. Quant Ã Igor Wallossek, il y a va de son IBHE, pour Igorâ€™sLAB Blackwell Hotspot Estimation.

C'Ã©tait plus simple quand le thermomÃ¨tre Ã©tait cassÃ©.

Dans son article, Igor sâ€™interroge nÃ©anmoins sur les raisons pour lesquelles NVIDIA a choisi de ne pas rendre cette donnÃ©e accessible aux utilisateurs de Windows dÃ¨s le dÃ©part, alors quâ€™elle peut Ãªtre connue en interne (via MODS, Modular Diagnostics Software). Un hotspot nâ€™est pas un secret industriel quâ€™il faut jalousement garder. Jusquâ€™ici, et encore actuellement chez la concurrence, le dÃ©tenteur dâ€™un GPU peut consulter ce qui nâ€™est rien dâ€™autre que la rÃ©alitÃ© thermique de son matÃ©riel.

Notre confrÃ¨re nâ€™Ã©carte pas lâ€™hypothÃ¨se que NVIDIA ait souhaitÃ© dissimuler cette valeur pour de mauvaises raisons. Il pense toutefois que des explications plus terre Ã terre, telles que la crainte dâ€™une mauvaise interprÃ©tation des donnÃ©es, laquelle dÃ©pend logiquement de la conception de la carte, sont plus probables. Mais, le cas Ã©chÃ©ant, il ne sâ€™agirait que de choix Â« techniques Â» quâ€™il serait possible dâ€™expliquer. En ne communiquant pas sur le sujet, NVIDIA a peut-Ãªtre obtenu lâ€™inverse de ce quâ€™elle espÃ©rait : crÃ©er la suspicion.

Câ€™est dâ€™autant plus troublant que lâ€™article dâ€™Igorâ€™sLAB rÃ©vÃ¨le toutes les incertitudes qui entourent Â« lâ€™estimation Â» actuelle du hotspot. Dans son outil, Igor Wallossek joue explicitement la transparence : E pour Estimation. Il Ã©crit que le programme Â« n'a pas pour but d'inventer un capteur inexistant, ni de faire passer une valeur calculÃ©e pour une mesure rÃ©elle Â». ConcrÃ¨tement, il calcule, Ã partir des tempÃ©ratures, de la puissance et des vitesses des ventilateurs directement accessibles au public, un hotspot Â« plausible Â», mais qui comporte donc une certaine marge dâ€™erreur.

Igor souligne que MODS est effectivement capable de lire des canaux de tempÃ©rature internes, mais que ceux-ci ne sont pas accessibles avec un pilote Windows standard et quâ€™il ne peut pas Ãªtre distribuÃ© librement. Dâ€™ailleurs, cela explique pourquoi, pour MSI Afterburner, la surveillance du hotspot passe par un plugin communautaire affichant un capteur Hotspot Delta.

Sur les forums Guru3D, Unwinder, le dÃ©veloppeur de MSI Afterburner, a expliquÃ© ceci : Â« Pour des raisons assez Ã©tranges, NVIDIA conserve toujours les interfaces de surveillance de la tempÃ©rature de la VRAM et du hotspot uniquement pour ses logiciels internes privÃ©s ; elles ne sont mÃªme pas accessibles aux partenaires qui fabriquent des cartes graphiques basÃ©es sur des GPU NVIDIA. Tous les outils existants affichant les tempÃ©ratures de la VRAM ou du hotspot du cÃ´tÃ© NVIDIA reposent sur des interfaces NVAPI privÃ©es obtenues par rÃ©tro-ingÃ©nierie (ou mÃªme sur un accÃ¨s direct au GPU dans le cas des RTX 5000), ce qui ne plaÃ®t visiblement pas beaucoup Ã NVIDIA Â». Or, cela ne vous aura pas Ã©chappÃ©, MSI Afterburner est un logiciel portant la marque dâ€™un partenaire.

Pour justifier IBHE, Igor Wallossek adopte la mÃªme position. Il souligne : Â« MODS et les composants qui l'accompagnent sont des logiciels propriÃ©taires de NVIDIA, protÃ©gÃ©s par le droit d'auteur. Les versions que je possÃ¨de ne sont pas accompagnÃ©es d'une autorisation de redistribution libre. Par consÃ©quent, je ne proposerai ni MODS en tÃ©lÃ©chargement, ni son intÃ©gration dans IBHE, ni aucune autre forme de redistribution Â».

Nonobstant, Igor a fait Ã©voluer lâ€™IBHE. La nouvelle version intÃ¨gre dÃ©sormais, lorsque les conditions le permettent, un Telemetry Hotspot issu directement des registres du GPU. Lâ€™outil ne repose donc plus uniquement sur une estimation basÃ©e sur un modÃ¨le : il peut dÃ©sormais comparer cette estimation Ã une valeur issue de la tÃ©lÃ©mÃ©trie matÃ©rielle. Cette lecture nÃ©cessite des droits administrateur, mais aucun pilote supplÃ©mentaire en mode noyau. Lâ€™IBHE Ã©tait explicitement une estimation, mais Igor rappelle que Â« deux dÃ©cimales ne crÃ©ent pas une vÃ©ritÃ© supplÃ©mentaire Â». Il considÃ¨re donc ce Telemetry Hotspot avant tout comme un point de comparaison direct permettant dâ€™Ã©valuer et dâ€™affiner son modÃ¨le.

Si ce n'est pas suffisamment clair, un guide consacrÃ© Ã la version 2.1 de l'IBHE commence par ces mots : Â« Le point essentiel est que lâ€™IBHE distingue volontairement les donnÃ©es de tÃ©lÃ©mÃ©trie mesurÃ©es directement des valeurs estimÃ©es Ã partir dâ€™un modÃ¨le. Il montre Ã©galement que des informations thermiques internes sont bien prÃ©sentes sur les cartes Blackwell, mais quâ€™elles ne sont pas clairement documentÃ©es via les interfaces grand public habituelles Â». Le titre de l'URL est sans doute explicite : blackwell hotspots and the endless search for the one reliable value.

Lâ€™examen de HWMonitor 1.65.0 par notre confrÃ¨re confirme que le Â« NVIDIA Hot Spot Â» affichÃ© par cette version nâ€™est pas une simple estimation. Mais quâ€™il y a toutefois quelques Ã©lÃ©ments troublants.

Nous vous passons tous les dÃ©tails techniques, que vous retrouverez dans lâ€™article source si nÃ©cessaire. Ce qui est important est ce qui suit : Â« Contrairement Ã mon approche, HWMonitor ne dÃ©duit pas le hotspot Ã partir de la courbe de ventilation. Le logiciel accÃ¨de directement aux registres matÃ©riels du GPU grÃ¢ce Ã un pilote en mode noyau permettant un accÃ¨s MMIO (Memory-Mapped I/O, entrÃ©es/sorties mappÃ©es en mÃ©moire), mais, sur les GPU Blackwell, la valeur affichÃ©e semble Ãªtre dÃ©rivÃ©e du seul registre BAR0 + 0xAD0A90. Ã€ ce stade, rien ne prouve que cette valeur unique soit rÃ©ellement identique au GPU_OFFSET_MAX fourni par MODS, car les rÃ©sultats prÃ©sentent encore des Ã©carts. [â€¦] En d'autres termes, HWMonitor peut effectivement afficher une valeur provenant directement du matÃ©riel, mais il est possible qu'il l'interprÃ¨te diffÃ©remment ou qu'il ne sÃ©lectionne pas la vÃ©ritable valeur maximale Â».

Parmi les symptÃ´mes Ã©tranges, la source cite par exemple une diminution de la tempÃ©rature affichÃ©e lors de lâ€™arrÃªt des ventilateurs. Ce paradoxe est logique pour lâ€™IBHE pour des raisons Ã©videntes. Par contre, il ne devrait pas concerner HWMonitor.

Alors que cette affaire reste encore assez floue et que NVIDIA nâ€™a toujours pas fait le moindre commentaire, ce thermomÃ¨tre retrouvÃ© a dÃ©jÃ des rÃ©percussions. Un dÃ©tenteur dâ€™une carte Colorful a Ã©tÃ© invitÃ© Ã effectuer un retour SAV aprÃ¨s avoir observÃ© des tempÃ©ratures de hotspot jugÃ©es excessives â€” avec toutes les rÃ©serves sur la fiabilitÃ© de cette donnÃ©e listÃ©es plus haut. Bon, il nâ€™est pas non plus exclu que les services dâ€™assistance prennent encore cette valeur pour la tempÃ©rature moyenne, la seule connue jusquâ€™alors par le pÃ©kin pour cette sÃ©rie.

a user of colorful 5080 Vulcan white found out near 100c hotspot temp with hwmonitor, then asked for colorful help. colorful said yes please rma.



another user found that the 5090d adoc is reaching 112c hotspot temp (~35c delta) under 3000rpm.



maybe that's one of the reasons whyâ€¦ pic.twitter.com/TvStIHGjTe â€” UNIKO's Hardware ???? (@unikoshardware) July 15, 2026

Pour un autre, dÃ©tenteur dâ€™une Colorful iGame GeForce RTX 5090 D Advanced OC, un hotspot de 112 Â°C avec un delta de plus de 36Â°C avec la tempÃ©rature moyenne du GPU a suscitÃ© quelques sueurs froides.

Â© VideoCardz, comme l'image traduite en anglais un peu plus haut

Deux tÃ©moignages restent bien sÃ»r excessivement marginaux et nâ€™ont aucune portÃ©e sur lâ€™ensemble de la gamme GeForce RTX 50. Ils confirment toutefois que connaÃ®tre le hotspot nâ€™est pas inutile. Certaines cartes peuvent Ãªtre sujettes Ã des surchauffes localisÃ©es qui passent sous les radars lorsque seule la tempÃ©rature moyenne du GPU est surveillÃ©e. Et souvent, de petits ajustements du systÃ¨me de refroidissement, comme remettre un peu de pÃ¢te thermique sur la zone en question, peuvent les attÃ©nuer. Mais ironiquement, Ã ce stade, rien ne permet dâ€™affirmer avec certitude quelle donnÃ©e hotspot est la bonne.

Les liens vers les versions AIDA64 et HWinfo aptes Ã mesurer on ne sait quoi.