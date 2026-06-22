Steam Machine : comptez plus de 1000 euros, et un zeste de chance

Le prix de la Steam Machine suscitait toutes les spéculations depuis l’officialisation de la machine le 13 novembre dernier. Valve vient d’y mettre fin : la console sous SteamOS sera disponible à partir de 1 039 euros. Ce tarif vaut pour la version de base dotée de 512 Go d’espace de stockage.

Une remise sur la manette

À l’instar de l’offre actuelle du Steam Deck, la Steam Machine est disponible en deux capacités. Outre le modèle de 512 Go, les clients peuvent opter pour une version de 2 To, moyennant une facture totale de 1 359 euros. Dans les deux cas, il est également possible d’ajouter le Steam Controller pour 69 euros supplémentaires. C'est une remise de 31 euros par rapport au prix de la manette vendue séparément (laquelle est donc habituellement facturée 100 euros).

Pour espérer acquérir votre Steam Machine, il faut vous inscrire sur une liste avant le 25 juin à 19 h (UTC+2), « date à laquelle les inscriptions seront fermées et la répartition aléatoire sera effectuée ». Les résultats du tirage seront communiqués par mail peu de temps après.

L’officialisation de Valve est concomitante de la publication d’une vidéo de Digital Foundry. Après celle consacrée au DLSS 5, ses membres sont décidément dans les petits papiers des entreprises.

Les caractéristiques de la Steam Machine sont connues depuis longtemps. Le système embarque un processeur AMD semi-personnalisé basé sur l’architecture Zen 4, doté de 6 cœurs et de 12 threads. La partie graphique repose quant à elle sur un GPU RDNA 3 Navi 33 intégrant 28 unités de calcul, cadencées jusqu’à 2,45 GHz et accompagnées de 8 Go de mémoire GDDR6. La console a également de 16 Go de mémoire DDR5-5600 sous la forme d’une unique barrette SO-DIMM. Le SSD de 512 Go ou de 2 To est au format M.2 2230 ; il est possible de le remplacer par un autre modèle M.2 2230 ou par un SSD M.2 2280. Selon Digital Foundry, le GPU exploite une interface PCIe 4.0 x8. Les performances se situeraient entre celles d’une Radeon RX 6600 et d’une Radeon RX 7600.

Nous avons rapidement assemblé une petite configuration sur TopAchat. Pour un système équipé d’un Ryzen 5 7600X et d’une Radeon RX 7600, le tout installé sur une carte mère ASRock B850M avec 16 Go de DDR5-5600 (en 2 x 8) et un SSD NVMe Patriot de 512 Go, il faut compter environ 1 050 euros (1 054 euros exactement). Il reste donc le boîtier et l’alimentation à ajouter. En somme, le prix semble assez cohérent, sans pour autant être particulièrement attractif ni digne d’une « console subventionnée ». Il demeure aussi largement supérieur à ceux des PS5 et Xbox Series X.