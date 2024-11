Windows 365 Link, le mini-PC exclusivement cloud de Microsoft

Vous connaissez certainement Windows 365, l’abonnement qui regroupe Microsoft Office et un ensemble de services cloud de l’entreprise ; « Windows 365 est votre PC dans le cloud », résume Microsoft ; mais encore faut-il avoir un PC (ou une tablette ou ce que vous voulez d'autre, un truc avec un écran et des entrées quoi). L’entreprise a décidé de pousser le concept jusqu’au bout avec le Windows 365 Link : un mini-PC qui semble inspiré par le Mac mini, mais qui n’est toutefois ni l’un ni l’autre, puisqu’il n’est pas autonome. Comprenez par là qu’il ne gère aucune application en local ; tout passe par Windows 365. Grosso modo, ce Windows 365 Link est au domaine pro ce que le projet Keystone était à celui du jeu vidéo ; mais qui s’est concrétisé, contrairement à ce dernier.

Un système destiné aux entreprises

Les caractéristiques de l’appareil sont plutôt modestes et pour le moment assez sommaires : 8 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage, le tout piloté par un processeur Intel non spécifié (nous pouvons envisager une puce Alder Lake-N, mais ce n’est qu’une hypothèse). Le tout prend place dans une boîte de 120 x 120 x 30 mm. Mais l’aurez compris, la machine est pensée pour le cloud, et n’a donc pas besoin d’une puissance de calcul démesurée. Comme cela apparaît clairement à travers le nom du produit, c’est prosaïquement un terminal d’accès vers les applications dans le nuage de Microsoft.

À part cela, la connectique comprend des ports HDMI, DP, USB-A, USB-C, et forcément, un port Ethernet. Pour le sans-fil, nous retrouvons du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

L’appareil est proposé en version preview dans quelques pays, mais pas en France pour l'instant (il est disponible aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande). Microsoft prévoit une mise sur le marché globale au cours du premier semestre 2025.

Ce Windows 365 Link est commercialisé au prix de 349 dollars. C’est sans doute une somme cohérente pour un mini-PC, mais peut-être un peu moins pour une machine aussi limitée. En outre, elle ne dispense pas d’un abonnement à Windows 365. Ceci dit, ce dispositif cible les entreprises et non les particuliers. Microsoft explique qu’il offre divers avantages en matière de sécurité, du fait d’un système verrouillé où rien n’est conservé localement.

« Windows 365 Link est destiné aux organisations qui ont des employés de bureau et qui utilisent, ou envisagent d'utiliser, Windows 365. Windows 365 Link est bien adapté pour permettre une productivité sécurisée dans les espaces de travail partagés tels que les hot desks, les centres d'appels, les bureaux d'accueil, les laboratoires, etc. », argue la société. Vous pouvez consulter la page consacrée au Windows 365 Link ici.