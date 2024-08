Ce mini-PC équipé d'un Ryzen AI 9 HX 370 envoie du pâté

Le Souyo S9 ; ce n’est clairement pas un mini-PC aussi original que celui se rêvant Cybertruck ou que celui décliné sous forme de clavier pliant. Il a cependant une qualité que ces modèles n'ont pas : un processeur Ryzen AI 300, nom de code Strix Point. Cette petite machine ne sera commercialisée qu’à partir d’octobre prochain au plus tôt, mais la chaîne YouTube ETA Prime a déjà reçu un prototype afin de le tester.

Beaucoup de puissance dans un petit gabarit

Deux précisions avant de nous intéresser à la séquence. Premièrement, tel que rapporté ci-dessus, il s’agit d’un prototype et non de la version finale du produit. Celle-ci corrigera certainement les quelques errements de cette mouture (il y a notamment un problème avec l’un des trois emplacements M.2 disponibles ainsi qu'avec un port USB4 Type-C à l’avant).

Ensuite, rappelons qu’avec son iGPU à 16 unités de calcul RDNA 3.5 (le Radeon 890M), le Ryzen AI 9 HX 370 est le fleuron actuel d’AMD en matière de solutions graphiques intégrées. Pour la comparaison, les Ryzen 9000X Granite Ridge n’ont que deux unités de calcul. Ils doivent donc obligatoirement être associés à une carte graphique dédiée pour n’importe quelle charge de travail un minimum exigeante — d’où l’intérêt de ce mini-PC.

Le modèle testé par ETA Prime embarque le Ryzen susmentionné. Néanmoins, une édition équipée du Ryzen AI 9 365 (10 cœurs CPU, 12 unités de calcul GPU) est aussi dans les cartons.

Le processeur est associé à de la mémoire LPPDR5X dont la vitesse sera comprise entre 6400 et 7500 MT/s, pour des capacités allant de 16 Go à 64 Go.

L’examinateur a mis son mini-PC à l’épreuve de quelques benchmarks et jeux. Voici un résumé des résultats obtenus :

Applications / jeux Résultat / IPS moyen Réglages Fire Strike 10319 (Graphics) - Steel Nomad(DX12) 625 - Time Spy 3792 (Graphics) - CyberPunk 2077 80 1080p, Low, FSR équilibré Starfield 78 1080p, Low, 50 % RES, Frame Gen On Hogwarts Legacy 72 1080p, Low, FSR équilibré Mortal Kombat 1 60 1080p, Med, FSR équilibré Horizon Forbidden West 60 1080p, Low, Frame Gen On Ghost of Tsushima ~70 1080p, Med, FSR 3.1 équilibré, AMD Frame Gen On Red Dead Redemption 2 76 1080p, Low, FSR équilibré

Sans surprise, conformément aux conclusions de précédents tests des Ryzen AI 300 mais impliquant des PC portables, le Ryzen AI 9 HX 370 permet de jouer en 1080p à une fréquence d’images décentes, y compris à des jeux gourmands, sous réserve d’accepter des paramètres graphiques bas et d’avoir recours au FSR dans certains cas. Bien entendu, rien ne remplace encore une carte graphique dédiée pour jouer. Mais au regard de la taille d'un mini-PC, on atteint un niveau de performance décent.