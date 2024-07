Un mini-PC avec un écran intégré, il suffisait d'y penser

Après avoir découvert un singulier PC AMD Ryzen décliné sous forme de clavier pliant, voici une nouvelle réalisation originale : un mini-PC doté d’un écran 7 pouces. Vivement l’étape suivante, un ordinateur faisant la synthèse des trois…

Un écran 4K 120 Hz, vraiment ??

Blague à part, la formule de cet all-in-one mini-PC signé Miniproca n’est sans doute pas délirante ; surtout que l’écran, intégré sur le haut du boîtier, n’est pas encombrant une fois replié. Il peut être positionné selon un angle allant de 0 à 90°C. La limite est certainement qu’avec une dalle de cette taille, le confort d’utilisation n’est pas optimal ; il faut plutôt voir ce moniteur comme un écran secondaire ou d’appoint. C’est d’ailleurs l’axe de communication marketing qui entoure l’appareil.

De fait, il s’agit bien d’un écran semblable à celui d’un ordinateur portable ; ce n’est pas simplement un écran servant à afficher / gérer quelques fonctionnalités, à l’image de celui de 4 pouces présent sur le Minisforum AtomMan X7 Ti. Ses caractéristiques sont d’ailleurs solides, pour ne pas dire disproportionnées : c’est une dalle tactile 4K à 120 Hz.

L'AtomMan X7 Ti de Minisforum

Selon la fiche technique disponible sur Kickstarter, ce mini-PC Miniproca mesure 175 x 137 x 55 mm et pèse 855 grammes. Il abrite un processeur de la série Rembrandt, en l’occurrence un Ryzen 9 6900HX (8 cœurs / 16 threads, architecture CPU Zen 3+ ; iGPU Radeon 680M). Le PC peut accueillir de 8 à 32 Go de mémoire et un SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4. Il propose une connectivité Wi-Fi 6e et Bluetooht 5.2. Sa connectique comprend plusieurs ports USB, du DP 1.4, HDMI 2.1, et même deux ports 2,5 GbE.

L’appareil est financé via une campagne Kickstarter. Le premier prix est de 699 dollars en early bird. La facture du meilleur modèle s’élève cependant à 1099 dollars. Des montants clairement prohibitifs.

Vous trouverez une vidéo de présentation proposée par la chaîne Best Crowdfunding Projects ci-dessous.