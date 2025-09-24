Microsoft rÃªve dâ€™un watercooling au cÅ“ur des GPU

Ce nâ€™est quâ€™un axe de recherche et rien de dit qu'il se concrÃ©tisera, mais Microsoft reprend Ã son compte le vieux rÃªve de faire du watercooling directement Ã lâ€™intÃ©rieur de la puce. Face Ã la hausse continue de la densitÃ© et de la puissance des accÃ©lÃ©rateurs dâ€™IA dans ses datacenters, lâ€™entreprise explore cette stratÃ©gie de refroidissement.

De l'idÃ©e Ã la rÃ©alisation

Selon elle, les plaques froides actuelles touchent Ã leurs limites et pourraient ne plus suffire dâ€™ici cinq ans. Le problÃ¨me vient de leur principe mÃªme : une surface mÃ©tallique posÃ©e au-dessus de la puce, sÃ©parÃ©e des transistors par plusieurs couches de packaging qui freinent lâ€™Ã©vacuation thermique. Dâ€™oÃ¹ lâ€™idÃ©e de passer Ã la microfluidique, avec des canaux microscopiques gravÃ©s directement dans le silicium, pour faire circuler un liquide au plus prÃ¨s des zones chaudes.

Lors de ses tests internes, Microsoft affirme avoir triplÃ© lâ€™efficacitÃ© thermique par rapport aux plaques froides classiques, tout en rÃ©duisant dâ€™environ 65 % la montÃ©e en tempÃ©rature dans un GPU. RÃ©sultat : une meilleure stabilitÃ©, moins de risques de surchauffe et, in fine, des coÃ»ts dâ€™exploitation rÃ©duits.

Sur le papier, lâ€™idÃ©e coule de source. En pratique, elle impose de relever de gros dÃ©fis. Graver des microcanaux dans le silicium nâ€™a rien de trivial : les rainures doivent Ãªtre assez profondes pour Ã©vacuer la chaleur, mais pas au point dâ€™affaiblir la structure. Les boÃ®tiers doivent rester parfaitement Ã©tanches, les fluides validÃ©s, et tout lâ€™Ã©cosystÃ¨me â€” de la puce au serveur, jusquâ€™Ã la tuyauterie du datacenter â€” doit Ãªtre pensÃ© de maniÃ¨re intÃ©grÃ©e. Bref, la mise en Å“uvre serait holistique. Et beaucoup dâ€™incertitudes demeurent. Que se passe-t-il si un canal se bouche ? Le refroidissement devient-il inÃ©gal au point de paralyser une partie du GPU ? Quant Ã la maintenance, elle risque de tourner au cauchemar logistique.

En somme, ce nâ€™est quâ€™un concept, et rien ne garantit quâ€™il se concrÃ©tisera Ã moyen terme. Microsoft a dÃ©jÃ explorÃ© dâ€™autres mÃ©thodes originales pour refroidir ses centres de donnÃ©es, mais toutes nâ€™ont pas abouti. Les datacenters immergÃ©s dans lâ€™ocÃ©an, par exemple, ont fini par couler. En attendant, il reste des solutions plus pragmatiques, comme le refroidissement par immersion en bain ouvert, Ã lâ€™image de lâ€™Immersion Cooling de Gigabyte. Enfin, prÃ©cisons qu'AMD semble aussi plancher sur une approche similaire, comme en tÃ©moigne ce brevet titrÃ© DIRECT COOLING FOR SOIC ARCHITECTURES.