Après plusieurs hausses, Microsoft revoit à la baisse le prix du Game Pass

La prise de pouvoir d’Asha Sharma, nommée présidente de Xbox il y a quelques semaines de cela, va se matérialiser par une baisse du prix des abonnements au Xbox Game Pass. Une décision à rebours de ce que l’on observe généralement avec ce type de formules, et qui intervient après plusieurs hausses successives, dont une massive de 50 % en fin d’année dernière. Vous avez dit stratégie erratique ?

Facture allégée, mais le COD annuel attendra

Dès son arrivée à la tête de Xbox, Asha Sharma avait révélé les contours de Project Helix, nom de code de la console next-gen de Microsoft. La semaine dernière, elle s’attaquait au Game Pass, en déclarant que celui-ci était « devenu trop cher pour les joueurs ».

Propos suivis d’effets : l’entreprise vient d’officialiser une baisse des tarifs. Dès aujourd’hui, le Game Pass Ultimate voit son prix descendre de 26,99 euros à 20,99 euros par mois. Quant au PC Game Pass, il passe de 14,99 euros à 12,99 euros par mois. Les formules Essential et Premium restent à respectivement 8,99 et 12,99 euros par mois.

Si vous devisez en dollars, sachez que les montants pour les formules concernées baissent de 29,99 à 22,99 dollars par mois et de 16,49 à 13,99 dollars pour le PC Game Pass.

L’une des contreparties de ce dégrèvement ? Le retrait de la licence Call of Duty.

L’annonce précise : « Dès cette année, les futurs épisodes de Call of Duty ne feront plus partie du catalogue du Game Pass Ultimate ni de celui du PC Game Pass dès leur sortie. Les nouveaux titres Call of Duty seront ajoutés au Game Pass Ultimate et au PC Game Pass lors de la période des fêtes suivante (soit environ un an plus tard). Les titres déjà présents dans le catalogue resteront quant à eux disponibles ».

Une décision que l’on peut interpréter de différentes manières, sachant que Black Ops 7 aurait été l’un des plus gros flops de la franchise depuis 2008 en nombre de ventes. Prosaïquement, les joueurs impatients devront ainsi acheter leur jeu plein pot, quand les autres se contenteront éventuellement d’y jouer plus tard. En gardant à l’esprit que nous parlons d’un jeu à sortie annualisée, dont l’intérêt réside principalement dans sa composante multijoueur, autrement dit d’un jeu hautement « périssable ». À nuancer toutefois, puisque certains opus ont conservé une petite communauté active.