Acemagic dévoile un PC portable double écran et des mini-PC bling-bling

Computex 2024 — Les ordinateurs portables à double écran ne sont pas nouveaux, mais l’entreprise allemande Acemagic, initialement spécialisée dans la conception de mini-PC, a opté pour une approche un peu différente avec son ordinateur portable Z1A.

Deux écrans de 14,1 pouces

Si les ordinateurs portables ASUS Zenbook DUO et autre Lenovo Yoga Book 9i sont des acrobates de la conception double écran, le Z1A d’Acemagic, exposé au Computex 2024, est un peu plus rigoureux - un peu plus allemand dirons-nous.

Comme le montre la photo ci-dessous proposée par le site TechPowerUp, il possède une paire d’écrans IPS 1080p de 14,1 pouces placés côte à côte. Ils ne sont pas, a priori, conçus pour faire des cabrioles, mais offrent une belle zone d’affichage.

Un PC portable pas du tout encombrant © TechPowerUp

L’ensemble est certes un peu imposant déplié, mais une fois fermée, la machine a le gabarit d’un PC portable classique ; certes, certainement pas le plus svelte.

C'est mieux quand il ferme son clapet © TechPowerUp

Nos confrères ne communiquent pas les dimensions de l’engin, mais donnent son poids : 1,8 kg.

Pour le reste des spécifications, l’ordinateur n’est pas équipé d’un processeur de première jeunesse. La marque a opté pour une puce Intel Core de 12e génération, autrement dit un Alder Lake. Les clients ont le choix entre un Core i7-1265U ou i7-1255U. Pas de GPU dédié, ils doivent se contenter de l’iGPU Iris Xe. Le processeur collabore avec de la mémoire LPPDR4. Quant à l’espace de stockage, il y a deux emplacements pour disques M.2 2280 NVMe. La batterie a une capacité de 4000 mAh. Enfin, en matière de connectivité, c’est du Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 pour le sans-fil ; un USB 3.0, un HDMI 2.0 et deux connecteurs USB Type-C pour les connexions filaires.

Ce PC n’est pas encore référencé sur le site d’Acemagic. Il apparaît seulement sur une photo d’illustration. Nous ignorons sa date de sortie ainsi que son tarif.

Des mini-PC originaux

Parmi les autres produits exposés au salon par la marque, nos confrères ont repéré un mini-PC M2A qui ressemble à vaisseau spatial sorti d’un film de science-fiction ou, plus prosaïquement, à certains routeurs. Là encore, la machine renferme un CPU Alder Lake (Core i7-12700H ou i7-12900H) mais associé à de la DDR5-4800 cette fois. En outre, l’engin embarque une carte graphique laptop : NVIDIA GeForce RTX 3060M, 3070M ou 3080M. Nous retrouvons deux emplacements M.2 PCIe NVMe. Pour la connectivité, Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.2 restent de la partie. Les E/S sont en revanche plus fournies avec six ports USB 3.2, deux HDMI 2.0, un USB Type-C et deux ports RJ45.

Paré au décollage © TechPowerUp

Les amateurs de RGB pourront également jeter leur dévolu sur le M1A. Ce mini-PC est une copie du M2A susmentionné, mais dans un autre format.

Une GameCube revisitée ? © TechPowerUp

Pour finir, la marque expose quelques mini-PC au design plus conventionnel et dans un facteur de forme NUC. Profitons-en pour signaler qu’Asus a récemment lancé un NUC 14 Performance. Contrairement aux autres PC, le PC F1A a droit aux toutes dernières puces d’Intel Meteor Lake ; à un Core Ultra 5 125H ou Core Ultra 7 155H.

F1A © TechPowerUp

Acemagic au cœur d'une controverse

Il n'est sans doute pas inutile de préciser qu’un ordinateur d'Acemagic a été le sujet, fin 2023, d’un article à charge, signé Windows Central, au titre explicite : « Stay away from this mini PC company ». L’auteur expliquait que la machine qu’il devait tester, un Acemagic AD08 Mini PC, était infestée par un faux moteur de recherche, naviwithus, travesti sous l'apparence d'un Google Chrome préinstallé, et renvoyant vers UpSearches.

Quelques semaines plus tard, en janvier dernier, un représentant de l’entreprise a toutefois adressé le message suivant : « Le problème affectant la recherche sur le web provient de l'ancien fournisseur de systèmes d'installation en vrac d'ACEMAGIC. Le fournisseur a ajouté de manière indépendante des logiciels préinstallés sans l'autorisation explicite d'ACEMAGIC. En réaction, ACEMAGIC a rompu les liens avec ce fournisseur et a opéré une transition vers un nouveau partenaire, garantissant une adhésion stricte à la transparence et aux valeurs centrées sur l'utilisateur. »

Nous supposons donc que les nouveaux PC présentés ici sont vierges de toute trace de ce browser hijacker. Si vous aviez acquis un ordinateur Acemagic par le passé, la procédure permettant de désinstaller celui-ci est détaillée dans l’article source.