MSI RTX 4090 SUPRIM FUZION : les avantages du watercooling sans les inconvénients ?

Le Computex 2024, qui se déroulera du 4 au 7 juin prochain, doit être l’occasion d’en apprendre davantage sur les processeurs Ryzen Zen 5, mais aussi, de manière plus certaine, d’admirer de beaux spécimens de GPU. Parmi les prétendantes de cette année, la MSI RTX 4090 SUPRIM FUZION : une très imposante GeForce RTX 4090 refroidie par liquide et qui possède sa solution de refroidissement AIO intégrée.

RTX 4090 SUPRIM FUZION © Allround-PC

Une RTX 4090 qui en impose

La bête a été exposée et repérée par Allround-PC en amont du salon. Elle concourt apparemment dans la catégorie « Best Choice Awards at Computex 2024 ». Nos confrères ont partagé plusieurs clichés de la carte, mais ses caractéristiques, à commencer par ses fréquences, restent inconnues pour le moment – tout comme son prix et sa date de sortie. Rappelons donc que la GeForce RTX 4090 a, officiellement, des fréquences de base de 2,23 GHz et Boost de 2,52 GHz. Quant au tarif, le montant minimal pour une carte graphique neuve est de 1 799 euros ; certains modèles très haut de gamme sont néanmoins bien plus onéreux (jusqu’à 2 549 euros sur LDLC).

Forcément, il existe déjà des modèles de GeForce RTX 4090 d’exception. Citons la RTX 4090 GALAX HOF, reine de l'overclocking. Du côté de la série SUPRIM de MSI, l’entreprise commercialise des RTX 4090 SUPRIM LIQUID X et RTX 4090 SUPRIM X ; d’une certaine manière, la SUPRIM FUZION fait la synthèse de ces deux références.

La GeForce RTX 4090 SUPRIM X © MSI

La GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X © MSI

Elle reprend le design de la dernière mais réduit le nombre de ventilateurs à deux. En revanche, elle prend de l’ampleur puisqu’elle occupe non plus 3,5 slots, mais 4,5 ; une amplification liée à l’intégration du kit AIO à l’intérieur de la carte. En effet, contrairement à la plupart des GPU de ce genre, la référence de MSI intègre le radiateur en son sein et élimine tous tubes externes. Pour ce système hybride, l’entreprise taïwanaise revendique une augmentation de 15 % des performances par rapport à un refroidissement uniquement par air.

RTX 4090 SUPRIM FUZION © Allround-PC

L’exposition de la carte est glosée du message ci-dessous, traduit automatiquement.

« La carte est dotée d'un circuit imprimé personnalisé, d'un système de refroidissement liquide hybride et d'un couvercle refroidi à l'air avec ventilateur qui permet d'augmenter les performances de 15 % par rapport à la technologie traditionnelle de refroidissement à l'air. Avec des tubes 90 % plus courts par rapport aux conceptions traditionnelles de refroidissement liquide, elle gagne 10 % en performance, tandis que son châssis scellé tout-en-un élimine la nécessité de remplir ou de changer le liquide de refroidissement et l'entretien continu. »

Cette MSI RTX 4090 SUPRIM FUZION dévoilera tous ses secrets lors du salon ; vous pouvez consulter l'ensemble des clichés sur le site Allround-PC. Avec l’ombre des GeForce RTX 50 Series – et particulièrement de la GeForce RTX 5090 – qui se profile à l’horizon, cette carte peut clairement être perçue comme le chant du cygne de la gamme Ada Lovelace chez la Micro-Star International.

RTX 4090 SUPRIM FUZION © Allround-PC