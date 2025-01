Ryzen 9 9000X3D : blindés de cœurs et gorgés de cache L3

Ryzen 9 9000X3D : blindés de cœurs et gorgés de cache L3

Ryzen 9 9000X3D : blindés de cœurs et gorgés de cache L3

Comme escompté, le Ryzen 7 9800X3D ne restera pas le seul représentant de cette lignée forte en 3D V-Cache sous archi CPU Zen 5. D’ici quelques semaines (au cours du premier trimestre, sans date précise), il aura des petits frères par chronologie, mais de grands par le nombre de cœurs. Aucune surprise, des Ryzen 9 9900X3D et Ryzen 9 9950X3D à respectivement 12 et 16 cœurs CPU sont en chemin.

Vendus à prix d'or ?

AMD s’est contentée d’une officialisation et de quelques caractéristiques. Nous n’avons aucune idée de la tarification. Sachant que le Ryzen 7 coûte plus de 600 euros, nous avons affaire à des puces de niche. Elles ne piqueront que quelques passionnés ou utilisateurs fortunés.

Processeur Cœurs / threads CPU Fréquence Boost / de base Cache total TDP Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 Jusqu’à 5,7 / 4,3 GHz 144 Mo 170 W Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 Jusqu’à 5,5 / 4,4 GHz 140 Mo 120 W

Par rapport aux Ryzen 9 7950X3D, AMD revendique en moyenne 8 % d’IPS en plus dans 40 jeux en 1080p ; 20 % par rapport au porte-étendard d’Intel, le Core Ultra 9 285K. Pour la création de contenu avec une base de 20 applications, les gains vis-à-vis des deux concurrents susmentionnés sont de respectivement 13 % et 10 %. Comme toujours, recevez ces revendications partiales avec un certain scepticisme.