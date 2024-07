Découvrez le mini-PC qui se rêve Cybertruck

Vous n’avez pas les 70 000 euros exigés pour l’acquisition d’un véritable Cybertruck Tesla ? Voici de quoi vous consoler, avec le mini-PC Xyber XPC de Xyber Team (une société hongkongaise).

Un Cybertruck sans permis

Nous avons été gâtés en matière de mini-PC ces dernières semaines. Mais contrairement au modèle doté d’un écran intégré ou à celui décliné sous forme de clavier pliant, ce Cybertruck miniature n'offre aucune fonctionnalité : la machine emprunte seulement la carrosserie du véhicule de Tesla — ainsi que sa mobilité. En effet, grâce à ses roues, le PC peut se mouvoir. Il est aussi en mesure d'ouvrir ses portes, son capot et son coffre. Pour allumer le PC, il faut appuyer sur les amortisseurs des roues avant. Enfin, la bande lumineuse située sur le capot indique que le moteur est en marche.

Heureusement, l’ordinateur n’a pas les mêmes dimensions que le véhicule ; il ne mesure pas 2 413,3 x 5 682,9 x 1 790,8 mm et n’affiche pas 3 104 kg sur la balance, mais plutôt 422,6 x 182,8 x 131 mm pour un poids non spécifié (mais vraisemblablement de quelques centaines de grammes).

En dépit de son gabarit bien plus imposant que celui de l’AtomMan G7 PT de Minisforum (284,48 x 152,4 x 60,96), ce mini-PC camion n’héberge aucune carte graphique dédiée. Il est juste motorisé par un processeur Ryzen : le Ryzen 7 7840HS ou le Ryzen 7 8845HS. Ce sont deux puces qui possèdent un CPU 8 cœurs / 16 threads Zen 3 avec une fréquence de base de 3,8 GHz et une fréquence Boost de 5,1 GHz, un iGPU Radeon 780M et un NPU XDNA. Celle du Ryzen 8000 délivre toutefois 16 TOPS, contre 10 pour la Neural Processing Unit du Ryzen 7000. Cette faiblesse semble d'ailleurs justifier l'inégibilité de cette gamme à Amuse 2.0.0.

Outre le Ryzen comme conducteur principal, le bolide peut abriter 64 Go de DDR5 et un SSD M.2-2280 en PCIe 4.0 x4 en guise de passagers.

Question Réponse CPU AMD Ryzen 7 7840HS (TDP 35~54W) / AMD Ryzen 7 8845HS (TDP 35~54W) GPU / NPU AMD Radeon 780M à 2700 MHz dans les deux cas / NPU XDNA à 10 TOPS pour le Ryzen 7 7840HS, 16 TOPS pour le Ryzen 7 8845HS RAM Jusqu’à 64 de DDR5-5600 en Dual channel SO-DIMM Stockage M.2 2280 PCIe SSD (Gen4x4) Connectivié sans-fil WI-FI 6 802.11ax/ac/a/b/g/n ; Bluetooth 5.2 E / S 1 x USB 3.1 Gen 1 port (Type A) ; 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type C) ; 1 x HDMI 2.1 ; 1 x 2-in-1 jack 3,6 mm

; 1 x 5*2.5mm DC-in jack Alim 19V, Adapteur 100 W

Xyber Team a présenté sa création lors du Computex 2024. Ce Xyber XPC a une page Indiegogo. La production a débuté juillet ; pour l’occasion, la société avait publié des clichés de la chaîne d’assemblage. Les photos ont notamment révélé un système de refroidissement qui repose sur deux ventilateurs. Le mini-PC est censé être disponible à partir du mois prochain au tarif de base de 399 dollars pour la version avec Ryzen 7 7840HS.

En attendant, la page Indiegogo contient une vidéo de la chaîne YouTube Taki Udon. Elle a été mise en ligne il y a trois jours. C’est un premier test de l’engin (avec Ryzen 7 8845HS toutefois), présenté sour l'appellation Stealth Cybertruck PC. L’auteur précise que « l'appareil présenté dans cette vidéo est un prototype qui m'a été fourni pour cette vidéo ». Il indique n’avoir reçu aucune incitation financière.

L’examen est assez complet. Il relève quelques problèmes de température à 54 W de TDP. Cette surchauffe s'estompe lorsque la puissance est rabaissée. Abstraction faite de son design, ce mini-PC n’est pas dingue ; à choisir, partez sur un bon vieux boîtier rectangulaire… Au passage, précisons que le véritable Cybertruck embarque aussi un processeur Ryzen pour son système d’info-divertissement : une puce custom Zen+ / RDNA 2.