Pour prÃ©server ses kits Vengeance DDR5, Corsair mise sur la transparence

Avec quatre rÃ©fÃ©rences dans le top 8 des ventes actuelles de DDR5 sur Amazon, dont la premiÃ¨re place, les kits de RAM Corsair Vengeance jouissent Ã lâ€™Ã©vidence dâ€™une belle popularitÃ©. Mais en ces temps oÃ¹ deux barrettes coÃ»tent autant quâ€™une carte graphique correcte ou qu'un excellent CPU (nous sommes sur du 461â€¯â‚¬ les 32â€¯Go en 2â€¯Ã—â€¯16â€¯Go pour le pack de Corsair Vengeance RGB), ce composant devient cible de brigandage et de maquignonnage. Afin de prÃ©server ses kits Vengeance, Corsair a revu le packaging de sa gamme.

La vengeance de Corsair contre les voyous de la DDR

Soyons transparents sur la temporalitÃ©. Le communiquÃ© date du 2â€¯fÃ©vrier, mais il Ã©tait largement passÃ© inaperÃ§u jusquâ€™Ã prÃ©sent. Son contenu rÃ©vÃ¨le que depuis le dÃ©but dâ€™annÃ©e, la marque a Â«â€¯progressivement dÃ©ployÃ© un nouvel emballage sur toutes les rÃ©fÃ©rences VENGEANCE DDR5 (non-RGB, RGB et RGB RS) en configuration Ã deux modulesâ€¯Â». Le nouvel emballage en question est celui de lâ€™image dâ€™illustration.

Les desseins de ce packaging transparent le sont tout autant. Il permet aux consommateurs de vÃ©rifier visuellement ce quâ€™ils achÃ¨tent avant mÃªme dâ€™ouvrir le produit ; aux revendeurs de dÃ©tecter plus facilement des fraudes, en particulier lâ€™arnaque au retour de modules plus anciens. Lâ€™emballage intÃ¨gre en outre Â«â€¯une Ã©tiquette de sÃ©curitÃ© inviolableâ€¯Â» qui se dÃ©chire Ã lâ€™ouverture, laissant des stigmates visibles en cas de manipulation indÃ©sirable (sans parler d'un vol des modules, on ne peut plus manifeste). Par ailleurs, aux dires de Corsair, ce blister plastique est fabriquÃ© Ã partir de plastique recyclÃ© offrant Ã©galement Â«â€¯une protection contre les dÃ©charges Ã©lectrostatiques, ESDâ€¯Â».

Comme rapportÃ© en dÃ©but dâ€™article, ce changement dâ€™emballage concerne uniquement les kits Vengeance en configuration deux modules. Les kits Ã quatre barrettes et certaines autres rÃ©fÃ©rences continuent dâ€™utiliser lâ€™ancien packaging, Ã savoir celui au format boÃ®te en carton. Pour celui-ci, Corsair prÃ©cise avoir toutefois rÃ©introduit un sceau de sÃ©curitÃ© afin dâ€™en garantir l'intÃ©gritÃ©.

Bref, ne soyez donc pas surpris si vous voyez le nouveau design. Quant Ã lâ€™ancien, dont lâ€™enveloppe extÃ©rieur est en carton, il apparaÃ®t en arriÃ¨re-plan de lâ€™illustration du nouveau. Ou sur les photos du BonCoin que vous verrez plus bas.

Naturellement, le vol de matÃ©riel informatique nâ€™a pas attendu lâ€™engouement pour lâ€™IA. La flambÃ©e des prix sur le marchÃ© DIY qu'il occasionne a cependant vocation Ã lâ€™amplifier. Ã€ dÃ©faut de chiffres prÃ©cis sur le phÃ©nomÃ¨ne, la dÃ©marche de Corsair suggÃ¨re Ã tout le moins que le larcin des barrettes mÃ©moire sâ€™est intensifiÃ©. Ã€ 500â€¯euros les petits rectangles de silicium, rien dâ€™illogique Ã ce que ces quasi-lingots numÃ©riques si faciles Ã glisser dans une poche soient convoitÃ©s et des pousse-au-crime. Certains iraient carrÃ©ment jusquâ€™Ã dÃ©sosser les PC prÃ©-montÃ©s exposÃ©s dans les rayons pour voler leur RAM, Ã en croire un article de THUS publiÃ© fin janvier.

Pour finir, aprÃ¨s avoir parcouru quelques plateformes de revente, il semble que la situation profite aux spÃ©culateurs. Une recherche de modules Corsair Vengeance DDR5 sur celle prÃ©citÃ©e expose de nombreux kits Ã Â«â€¯lâ€™Ã©tat neufâ€¯Â», parfois vendus Ã des prix exorbitants. HÃ©las, pour cette pratique, boÃ®te en carton ou coque en plastique, peu importe le packaging.