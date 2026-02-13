L’offre de Steam Deck OLED se tarit et nourrit la crainte d'une pénurie

Peut-on parler de disparitions inquiétantes ? Nous verrons, mais c'est ainsi que de nombreux confrères perçoivent la rupture de stocks des Steam Deck. Depuis le milieu de semaine, les versions OLED de 512 Go et 1 To — les deux seules restantes depuis l’abandon du modèle LCD 256 Go fin 2025 — ne sont plus disponibles à l’achat dans plusieurs pays, notamment en Amérique du Nord, au Japon ou en Corée du Sud. D’autres contrées sont toujours bien approvisionnées, à l’image du Royaume-Uni et de l’Australie.

Coup de mou passager ?

Qu’en est‑il en France ? Le Steam Deck OLED 1 To reste achetable, avec un délai de livraison de 3 à 5 jours ouvrés. Son petit frère de 512 Go, en revanche, est en rupture, tout comme le modèle LCD 256 Go. Sachant que ce dernier n’est plus produit et devait devenir définitivement indisponible une fois les stocks écoulés, il l’est désormais de fait. Il n’y a donc plus trois options, mais deux. On peut donc voir le verre à moitié vide ou à moitié plein : considérer que la moitié du catalogue est indisponible ou, à l’inverse, que 50 % de l’offre subsiste.

Du côté du reconditionné, le verre est totalement sec par contre ; pas même une petite goutte ne suinte sur ses parois. Toutes les références disponibles par ce biais sont en effet épuisées.

y'a pu !

À ce stade, Valve n’a pas communiqué. Nous serions tentés de dire que, si c’est pour délivrer un laïus aussi creux que celui consacré aux Steam Machine et Steam Frame, mieux vaut effectivement se taire. Mais assurément, des composants essentiels des Steam Deck, à savoir les 16 Go de RAM LPDDR5‑6500 et les SSD NVMe de 512 Go ou 1 To, sont exposés aux tensions d’approvisionnement du moment. Reste qu’en dehors de Valve, personne ne semble au fait de la situation ; gardons‑nous donc de trop conjecturer. Ceci dit, si vous hésitiez à acheter un Steam Deck et que vous êtes plutôt pessimiste quant à ce qu’il adviendra ces prochains mois, il n’est peut‑être plus temps de tergiverser.