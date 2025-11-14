Black Ops 7 inaugure la Ray Regeneration, première brique du FSR Redstone

Le mirage FSR Redstone vient de se matérialiser. Call of Duty : Black Ops 7, paru hier, est le premier titre à intégrer la FSR Ray Regeneration, qualifiée de « première fonctionnalité à être publiée dans la collection FSR Redstone » par AMD. Le nom est suffisamment transparent : il s’agit d’un débruiteur en temps réel, basé sur le machine learning, qui traite spécifiquement les effets de ray tracing. Le pendant de la Ray Reconstruction de NVIDIA, en somme.

J'ai mal à mes IPS

Malheureusement, nous n’avons pas encore trouvé de véritable décorticage de cette Ray Regeneration. En réponse à un post X de Jack Huynh, un certain krispy a toutefois publié trois images comparatives : la première en rastérisation pure, la seconde avec du RT, la troisième avec RT + RR. Le hic, c’est que l’activation du ray tracing s’avère être un gouffre abyssal sur ce Call of Duty : Black Ops 7. Même avec une GeForce RTX 5090, pourtant la reine pour ce type de calculs, John Papadopoulos (DSOGaming) passe d’environ 100 IPS en 4K à… 35 IPS. Pas mal pour un titre dont les effets RT se bornent aux réflexions, et qui a donc tout l'air d'être optimisé à la truelle. Autant dire qu’il faut impérativement de la mise à l’échelle, voire de la Frame Generation, pour maintenir un framerate correct.

FSR Redstone drops to 30s btw, top tier tech pic.twitter.com/IjSCdn5DBz — krispy (@krispy1337) November 13, 2025

Quant à la Ray Regeneration, elle semble elle aussi écorn­er sévèrement les performances : de 55 IPS, krispy descend à 34. Attendons néanmoins des tests plus exhaustifs ; nous ne savons d’ailleurs pas quel est son GPU (une Radeon RX 9000, forcément). Il se contente de renseigner un jeu en 1440p avec la FSR 4 en guise d’AA.

Concernant FSR Redstone, la Ray Regeneration n’est donc qu’un pilier parmi d’autres. Selon la diapositive d’AMD (celle en couverture), il faut également compter avec la ML Super Resolution, la ML Frame Generation et le Neural Radiance Caching. Pour les explications complètes — en français et étrangement dépourvues de la mention « ML » — voici la leçon sur le FSR Redstone par le professeur AMD :

FSR Upscaling : (anciennement AMD FidelityFX Super Resolution) reconstruit des images nettes et de haute qualité à partir d'images basse résolution.

FSR Frame Generation : prédit et insère de nouvelles images entre les images rendues, pour des jeux plus fluides avec une fréquence d'images plus élevée.

FSR Ray Regeneration : infère les détails du raytracing et en restaure la qualité à partir d'échantillons parcimonieux, offrant ainsi des images nettes et sans bruit pour un coût de rendu réduit.

FSR Radiance Caching : apprend de manière dynamique, puis prédit la façon dont la lumière se propage dans une scène, pour un éclairage global efficace en temps réel.

Toutes les technologies estampillées ML sont réservées aux Radeon RX 9000. La situation est résumée dans le tableau ci-dessous.