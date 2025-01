Nintendo officialise la Switch 2 : ce n’est pas une révolution

Les rumeurs au sujet de la Nintendo Switch 2, une machine déjà promise à un avenir radieux, ne faisaient qu’enfler ces derniers jours, au point d’en devenir un peu risibles. Finalement, la firme nippone s’est enfin décidée à mettre fin aux spéculations — ou plutôt à remettre une pièce dans la machine — en dévoilant la vidéo ci-dessous sur compte officiel YouTube.

Une Switch et un Mario

Nous disons remettre une pièce dans la machine car, vous l’aurez constaté comme nous, Nintendo se contente de dévoiler très superficiellement sa console. Au moins, nous avons confirmation qu’elle existe, qu’elle s’appelle Switch 2, et qu’elle induit de menus changements par rapport à la Switch première du nom (commercialisée depuis 2017).

La séquence met en grande partie l’accent sur les modifications apportées aux manettes (enfin aux Joy-Cons). Extérieurement, aucune différence notable : ils restent détachables et dépourvus de croix directionnelle, pour des raisons évidentes d’hybridation (les deux Joy-Cons ont vocation à servir comme autant de manettes distinctes).

En outre, exit les teintes bariolées de celle que nous appellerons désormais Switch 1. Le bleu et le orange sont réduits à de petites touches apposées sous les Joycon : la Switch 2 présentée ici est d’apparence bien moins guillerette que son aînée.

Sinon, un nouveau Mario Kart est à l’évidence dans les starting-blocks pour la sortie de l'hybride. Les plus observateurs auront remarqué qu'il y a douze concurrents au début, mais que la grille de départ comprend vingt-quatre emplacements. Un peu plus loin, ce sont quatorze pilotes qui défilent à l'écran devant le Yoshi's. Autant dire qu'avec un tel contingent, les joutes à coups de peaux de banane et de lancers de carapaces s'annoncent encore plus bordéliques et iniques qu'autrefois. Quant à l'aspect visuel, eh bien ! vous percevez une différence avec le Mario Kart 8 Deluxe de la Switch 1, qui est déjà identique au Mario Kart 8 de la Wii U, vous ?

La prise en charge des cartouches physiques reste d’actualité. La Switch 2 offrira une rétrocompatibilité avec les jeux Switch 1, bien qu’une clause stipule que tous les titres ne seront pas pris en charge (nous n’en savons pas plus que vous sur la portée de cette sentence).

Pour les dimensions, les caractéristiques techniques, nous repasserons. Nous nous attendons toutefois à du matos NVIDIA.

En fin de vidéo, Nintendo nous donne rendez-vous le 2 avril 2025 pour une présentation plus complète.